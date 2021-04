Jihlavu táhne ruský Cimrman. Mladíka Žukova platí Toronto

Je veliký (191 cm), mrštný a s poutavým životopisem. Maxim Žukov má kontrakt s Toronto Maple Leafs, minulý ročník odchytal v ECHL za Newfoundland Growlers. V roce 2017 se stal nejlepším gólmanem MS hráčů do 18 let, dotáhl Rusko k bronzu. Od února válí za Jihlavu. „Jsem s ním maximálně spokojený. Plní to, proč jsme ho brali,“ uvedl jednatel Bedřich Ščerban. „Chytá velmi dobře a je fakt super člověk. Musím před ním smeknout,“ dodal trenér Viktor Ujčík.

Je to nevšední story. Toronto se před sezonou přes kouče jihlavských gólmanů Petra Jaroše ozvalo, že by mělo zájem o navázání spolupráce. Na takovou myšlenku nemohla říct Dukla NE. Pět měsíců nato dorazil po průtazích s udělením víz na Vysočinu brankářský talent z Ruska. Čekání na posilu bylo dlouhé. „Už jsme si z toho dělali srandu. Ptal jsem se Petra Jaroše, jestli to není Jára Cimrman. Pořád se o něm mluví, ale nikdy ho nikdo neviděl,“ pousmál se Ujčík.

Klub jeho angažmá skoro nic nestojí. „Toronto mu hradí plat, výstroj, dopravu sem,“ vypočítal Ščerban. „My jsme ho ubytovali a platíme mu zdravotní pojištění. Jinak nemáme žádné náklady.“

Jelikož se na podzim nerozjely v zámoří nižší soutěže, zrodil se plán o přesunu rodáka z Kaliningradu do Jihlavy. Jinak by neměl urostlý mladík, jehož draftovali před čtyřmi lety Vegas Golden Knights ve čtvrtém kole jako 96. v pořadí, kde chytat. „Situace s covidem nám v tomto nahrála,“ připustil jihlavský jednatel. Ačkoliv příchod odchovance Jaroslavli byl oznámen už na sklonku léta, v Česku se objevil až po Novém roce. Premiéru si zapsal 6. února právě proti Vsetínu (1:2). „Hned na prvním tréninku jsem si říkal, že vypadá velmi slušně. Roste zápas od zápasu, zvyšuje se mu sebevědomí. To je pro gólmana důležité,“ lebedil si Ujčík. „Ale kdyby kluci před ním nezblokovali tolik střel, měl by to daleko těžší,“ pochválil rovněž obránce a útočníky.

V neznámém prostředí nováček zapůsobil. Na konci základní části stlačil Žukov v sedmi startech průměr branek na utkání na 1.84, stal se jasnou jedničkou Ujčíkova souboru. V play off posunul Duklu přes Litoměřice a aktuálně trápí střelce Vsetína. „Je skromný, poctivý, pracovitý. Má velký potenciál,“ chválil ho šéf Dukly. „Já pořád tvrdím, že gólmani jsou takoví, jací jsou útočníci. Chytá dobře, ale z některých pozic jsme mohli dát gól,“ soudil vsetínský trenér Roman Stantien.

Za moře pravidelně putují reporty o výkonech omaskovaného mladíka. „Jsou spokojení, jaký u nás udělal progres. Hodnotí to pozitivně,“ podotkl Ščerban. Dá se čekat, že se po sezoně vrátí Žukov do organizace Maple Leafs a zkusí si vybojovat místo minimálně na první farmě. „Nevíme, co bude,“ pokrčil rameny šéf Dukly po třetí semifinálové výhře Dukly. Žukov k ní opět výrazně pomohl.