Jak se Jágr osprchuje? Po tréninku byla i teplá, usmíval se Hlava

Kladenští Rytíři jsou v čele se svým šéfem Jaromírem Jágrem krůček od postupu do finále play off Chance ligy. V Ostravě vyhráli nad RT TORAX Poruba 4:1, v semifinálové sérii vedou už 3:0 na zápasy, ve středu mohou postup potvrdit. Devětačtyřicetiletý Jágr se tentokrát bodově neprosadil, Kladno k vítězství táhnul tříbodový Nicolas Hlava (1+2).

Když měla kladenská megastar hrát v Porubě v minulosti, byly po celé Ostravě rozvěšené plakáty lákající fanoušky na jedinečné představení. Ohromný frmol, přestože tehdy Jágr do Poruby nakonec nepřijel. Jaký rozdíl proti koronavirové stopce. Ve ztichlé RT TORAX Areně tak byla slyšet i jedna zajímavá hláška.

„Už jsou opravené šatny hostů?“ staral se jeden z místních chlapíků v ochozech. „Jak se Jágr osprchuje, když nepoteče voda?“ Jágrův spoluhráč Nicolas Hlava úsměvné obavy rozptýlil. „Ráno po tréninku jsme se vysprchovali a byla i teplá, tak snad poteče i teď po zápase,“ usmíval se Hlava pod rouškou během rozhovoru. „Doufám, že i na mě nějaká zůstane. Kdyby ne, tak se vysprchuju na hotelu. Co se dá dělat.“ Třetí semifinále bylo jeho. Hlava dával gól na 1:1 a přihrál na dva další.

Nad ambiciózní Porubou vedete 3:0 na zápasy, ideální vývoj?

„Přijeli jsme s tím, že chceme urvat oba zápasy. Ale není hotovo, poslední krok je nejtěžší, musíme se připravit, zregenerovat.“

Upozorňují na to v kabině i lídři týmu Jágr a Plekanec?

„Ano, říkali předem, že Poruba bývá doma víc agresivnější. Docela do toho i šla, než jsme ji zlomili góly. Starší hráči nám říkají co a jak, mají spoustu zkušeností a zápasů v NHL. To jsou zkušenosti, co my nemáme. Musíme je poslouchat a dělat, co říkají.“

Jágr vás kolikrát diriguje i ze střídačky, je to tak?

„Jo, on to vidí ze střídačky a je natolik zapálený do hry, že nás diriguje, co máme dělat. Když to plníme, tak to fakt vychází. Takže tomu musíme věřit. Když budeme dělat, co po nás trenéři i Jarda s Plekym chtějí, tak budeme úspěšní.“

Vím, že se na to ptá každý, ale co říkáte na to, že Jágr stále hraje i ve svých 49 letech?

„Nepochopitelný pro mě! Klobouk dolů, jak se dokáže připravit v takovém věku a jak mu funguje tělo. Musím to zaklepat, ať mu to vydrží co nejdéle.“

Vy jste na Twitteru psal, že hrát vedle Jágra je splněný sen, souhlasí?

„Jednoznačně. Když jsem byl malý a viděl ho v televizi, jak válí v NHL, tak by mě v životě nenapadlo, že s ním budu hrát v jednom týmu a v jedné přesilovce. To jsou krásné věci, jsem za to strašně rád.“

Do semifinále jste naskočil po jednozápasové stopce (za naznačení úderu hlavou protihráče), byl jste o to víc nažhavený?

„Byl jsem hlavně odpočatý a chtěl jsem to nějak klukům vrátit. Parádně odehráli sedm minut oslabení po mém trestu, otočili první semifinále a vyhráli ho. Druhé taky. Šel jsem do toho s tím, že to chci odmakat a klukům vrátit. Snad to vyšlo.“

Co zpětně soudíte o hlavičce na Žovince? Přihrál situaci?

„Byla to blbost, že jsem vystartoval. Ale teď to víc komentovat nechci. Až skončí série, klidně se vyjádřím víc.“