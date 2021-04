Kladno - Jihlava 3:4 pp. Krvavý šrám pro Jágra. I pro Rytíře. Zvednou se?

Hokejoví Rytíři hlásí problémy. Poznali nepoznané… Doma v sezoně prohráli předtím pouze jednou, 16. září. Pak až včera v prodloužení. Ovšem zrovna v prvním finále play off, takže aktuálně je blíž návratu do extraligy Jihlava. „Věřím, že nás to povzbudí,“ tvrdí kouč Viktor Ujčík. Oklepou se Rytíři? V neděli od 18 hodin se hraje odveta. Pokud se Jágr a spol. nechtějí dostat na kraj propasti, musejí vyhrát. V sobotu do soupeře bušili, ale doplatili na chyby. Majitel si odnesl i krvavý šrám.

Když dal ve 47. minutě gól na 3:2 domácí kapitán Plekanec, mohli si kladenští fanoušci říct: Je vymalováno! Ale kdeže. Jihlava se rvala dál. Armáda kouče Viktora Ujčíka hned v prvním utkání finále jasně ukázala: My se jen tak nevzdáme!

I když se v zákulisí v posledních dnech propíralo, jestli vůbec chce Dukla postoupit do extraligy, včerejší výkon dal přesvědčivou odpověď. Chce! Situaci ohledně ne(chutě) na oficiálních klubových stránkách musel hasit i šéf Bedřich Ščerban, jenž vzkázal: „Pokud se nám podaří vyhrát čtyři zápasy finále a postoupit, tak příští rok budeme prostě extraligu hrát. Tak to bude,“ odmítl spekulace.

Byl to střet dvou někdejších titánů. Kladno vyhrálo ligu šestkrát, Jihlava dvanáctkrát. Tak kdo s koho? Kdo se přiblíží postupovému snu zpátky mezi elitu? „Stačí“ vyhrát čtyřikrát a cesta je volná. Baráž tentokrát není. Zatím je blíž Jihlava.

„Myslím si, že nás to nepoznamená. Je to teprve první utkání, máme zkušené mužstvo. Musíme začít stejně aktivně,“ myslí si útočník Patrik Machač. Realisticky ale dodal: „Každý zápas v sérii je klíčový, ale v neděli musíme určitě vyhrát. Jinak bychom to měli hodně těžké jet do Jihlavy za stavu 0:2.“

Poměr střel byl zřetelný: 49:25 pro domácí. Ovšem bušili marně. „Náš problém byl, že jsme měli jako v celém play off špatný vstup do zápasu. Nedaří se nám to nějak nabudit, abychom si získali náskok,“ litoval trenér David Čermák.

Jihlava se dostala do vedení nenápadně. Od mantinelu nazdařbůh vypálil Brož, brankář Rytířů vůbec nezareagoval. Zůstal stát, sám pak nemohl věřit, že z toho byl gól. Jen kroutil hlavou. Bylo to po hraniční situaci, kdy domácí reklamovali ofsajd. Jágr i Plekanec ihned jeli za rozhodčími, ale byly to zbytečné protesty. Navíc chyba jde hlavně za brankářem. Tohle se musí chytat.

Vedení každopádně dodalo jihlavskému týmu plnému mladíků drive a energii. Naopak Rytíři měli problémy. Nejdříve se museli pět minut bránit, Pitule vyfasoval trest do konce utkání. Jágr hned po zákroku tušil, jak to dopadne a že si v oslabení dlouho nezahraje, tak se šel ještě v přerušení sklouznout. V úvodu druhé třetiny pak s krvavým ručníkem u obličeje zmizel do kabiny.

Dlouho ale nevynechal, brzo šel zase do akce. Byl to jenom šrám. Podobný šrám mají na duši po prvním utkání celí Rytíři. V sezoně doma prohráli pouze jednou. Teď přišel další výpadek, ovšem v nejméně vhodnou chvíli.

„Už na to nemyslíme. Soustředíme se jenom na neděli,“ reagoval útočník Šimon Jelínek.

Kladenští srovnali na 1:1 zrovna v době, kdy si na chvíli mohla zafandit i malá skupinka fanoušků. Pár lidí totiž „vniklo“ na stadion právě pár sekund před gólem. Zajásali si, ale když viděli, že se k nim blíží ochranka, sami zmizeli. I tyhle paradoxní momenty přináší zvláštní covidová doba.

Pak už jenom fandili zpoza prosklených dveří. „Viděli jsme je, měli dýmovnice. Určitě nás to nabudilo. Je škoda, že nemohou dovnitř. Mrzí nás to, ale nic s tím neuděláme,“ litoval Jelínek.

Klíčový jihlavský gól přišel v nastavení. A s ním i rána do kladenského sebevědomí. Zvedne se v neděli? Jestli chce splnit postupový cíl, musí. Aby heslo „Věříme“ mohlo i nadále žít.