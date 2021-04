Ruská zeď Jihlavy deptá Kladno: Jágr a Plekanec? Nic speciálního

Ruský gólman Maxim Žukov vychytal Jihlavě postup do finále play off první ligy • ČTK / Glück Dalibor

Kladenská mašina v čele s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem pálí ve finále play off první ligy jako kulomet, ale s opravdu malou přesností. Většinu puků, které Rytíři zatím vyslali na jihlavskou bránu, pohotově pokryl ruský brankář Maxim Žukov. Jednadvacetiletý fantom v dresu Dukly září, v boji o postup do extraligy zatím čelil celkem 106 střelám, z nichž pustil jen 4. Má velký podíl na tom, že mužstvo z Vysočiny vyhrálo oba zápasy v Kladně. „Udělali jsme dvě velká vítězství, musíme ale vyhrát ještě dvakrát, což bude dost těžké,“ nepochybuje gólman zapůjčený Torontem po výhře 4:1.

Když musela Jihlava pět měsíců čekat na příjezd Maxima Žukova kvůli průtahům s vyřízením víza, trenér Viktor Ujčík o mladém Rusovi prohlásil, že je jako Jára Cimrman. Všichni o něm slyšeli, jen ho nikdo neviděl. Jednadvacetiletý rodák z Kaliningradu však během play off Chance ligy víc než dobře prokázal, že opravdu existuje. Parádními výkony dostal Duklu až do finále, v němž schopnosti vytáhlého brankáře nyní poznává i Kladno.

V prvním finálovém utkání vyslali Rytíři na Žukova celkem 49 střel, z nichž sice tři pustil, vítězství 4:3 v prodloužení ale Jihlavě vychytal. V bitvě č. 2 Kladenští ještě přidali, vystřelili celkem 57 ran! Když se o tom brankář Dukly po zápase dozvěděl, vykouzlil se mu úsměv na tváři. „57? To je dobrý. Je to holt play off, padá hodně střel. Všichni na hřišti budou bojovat do poslední chvíle, což jsem očekával,“ prozradil jihlavský hrdina, jenž pustil za svá záda jediný gól Šimona Jelínka po střele z velkého úhlu.

Jinak proti Rytířům nezaváhal, i díky přispění skvělé defenzivní práce spoluhráčů před brankovištěm. Tentokrát si na Rusa nepřišel kladenský kapitán Tomáš Plekanec, ani ostřílený matador Jaromír Jágr, který na soupeře v bráně vypálil dvě nebezpečné rány. Že čelí dvěma legendám českého hokeje, Žukov nijak zvlášť nevnímal. „Je to normální. Kladno je jako každý jiný soupeř v této lize, takže to neberu nijak speciálně. Je tedy fakt, že je to tým, který šel do play off z prvního místa, ale to je tak všechno,“ řekl fantom Dukly s chladným klidem.

V Kladně se partě kolem zkušeného matadora Tomáše Čachotského povedly dvě skvělé výhry, nikdo z Jihlavy si však nedělá iluze o tom, že je v domácí odvetě čeká lehká práce. Moc dobře si sílu Rytířů uvědomuje i Žukov. „Musíme dál bojovat,“ zavelel hráč, kterého si v draftu NHL 2017 vybrali Vegas Golden Knights. Odchovanec Jaroslavli prozradil, že angažmá v Jihlavě si moc užívá. Nijak neřeší, že od Maple Leafs, kteří na něj mají práva, nedostal příležitost chytat v zámoří. V Dukle dostal šanci a v brance má velký prostor, víc podle svých slov nepotřebuje.

„Hraje se mi tu dobře. Jihlava je dobré a krásné město, které jsem si oblíbil. V kabině je to taky super. Se všemi spoluhráči jsem se seznámil. Hodně mi pomohli. Opravdu to tady mám rád,“ líčil Žukov své dojmy z Dukly. Má velkou motivaci a chuť vychytat jihlavskému klubu postup do extraligy. „Rozhodně! To je přeci důvod, proč jsme ve finále,“ dodal.