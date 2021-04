Žádné stěhování! Jihlava by extraligu hrála doma, bourání haly se posune

Hokejisté Jihlavy by v případě postupu do extraligy mohli hrát příští sezonu ve své stávající aréně • ČTK

Velká změna. Hokejová Jihlava v případě postupu do extraligy odehraje i následující sezonu ve své CZ-LOKO Aréně! Ačkoliv měla být dosluhující hala v prosinci zbourána a odstartovat výstavba nové, čeká se na schválení dotace od Národní sportovní agentury (NSA). Celý projekt se nejspíš o pár měsíců posune. Stadion tak bude dál k dispozici, pro účast Dukly mezi elitou by stačilo navýšit kapacitu pro sezení zhruba o pět set míst. „To by nebyl problém,“ uvedl pro iSport.cz Bedřich Ščerban, jednatel Dukly.

Už jen dva vítězné zápasy a Jihlava bude po třech letech extraligová. Ve finále Chance ligy vede po dvou výhrách venku nad Kladnem 2:0 a ve čtvrtek může slavit nečekaný comeback mezi elitu. Vyřešeno je i to, kde by dvanáctinásobný mistr Československa od podzimu hrál.

Ačkoliv klub v předstihu sháněl azyl pro nejvyšší soutěž, nakonec je vše jinak. Ještě jednu sezonu může hrát doma. „Dotační řízení na nadregionální infrastrukturu, což by měl být případ Jihlavy, prozatím nebylo vypsáno. Předpokládáme, že k tomu dojde během května. Nyní se řeší regionální projekty,“ uvedl včera Jakub Večerka, tiskový mluvčí NSA.

Dukla po ní žádá významný příspěvek na stavbu multifunkční arény, maximum je 300 milionů korun. Zástupci agentury se byli na Vysočině minulý rok podívat. „Projekt je v pokročilém stadiu,“ uznal Večerka. Tento fakt zásadně zvyšuje jihlavské šance na přiklepnutí nemalé sumy. Mluví se o cca 200-250 milionech. „Až NSA potvrdí finance, může zastupitelstvo schválit záměr a my můžeme dělat prováděcí projekt a soutěžit dodavatele. Stavět začneme, ale teď nevíme kdy,“ přiznal Ščerban.

Jenže na peníze od státu si dělají nárok i jiné organizace. Chystá se například rekonstrukce zimáku ve Zlíně. Na každého se určitě nedostane. V „banku“ je 1,2 miliardy korun a žádostí bude přes deset. „Všichni uspokojeni nebudou,“ potvrdil Večerka. „Nikdo předem nic slíbeného nemá. Záleží na tom, kdo nejlépe splní podmínky,“ dodal. Na výplatu dotace by pak mělo dojít během léta.

V Jihlavě pevně věří, že budou mezi vyvolenými. I kdyby to nevyšlo, prý to neznamená, že nová aréna nevznikne. „Pouze by to znamenalo dělat škrty,“ sdělil Ščerban. „Nějaké finance máme. Chybí nám jen ta část z Národní sportovní agentury. Nepředpokládám, že by od toho dal stát ruce pryč. Nemělo by to ani žádné logické zdůvodnění. Máme připravený nádherní projekt. Kdyby to přece jen chtěl někdo zastavit, poradili bychom si s tím. Někdo by to ale musel vzít politicky na sebe a vysvětlit to,“ podotkl.

Pokud se stavba posune do jara, zvládne mužstvo odehrát další ročník na ikonickém Horáckém stadionu (dnes CZ-LOKO Aréna). Podmínkám licenčního manuálu by klub měl v případě zvýšení počtu míst na sezení projít. Proto se momentálně nepoohlíží jinde. Padla například varianta s Jindřichovým Hradcem. Pro Chance ligu by klub domluvený s Pelhřimovem. „Hledali jsme jinde, ale všechno změnily nové licenční podmínky,“ informoval jednatel Dukly. „Víme, že naše hala s nějakými úpravami projde. Není to nijak dramatické,“ dodal.

Stadion tudíž nemá být překážkou návratu do společnosti nejlepších. Byť k ideálu má tohle řešení daleko a budoucnost zůstává nejistá. Po postupu jde Dukla hladově a cílevědomě. Ale měl by klub na extraligu ekonomicky? „Nejsem člověk, který považuje peníze za alfu a omegu světa. Porveme se s tím. Extraligu chceme hrát, je to výzva. Jsem sportovec, takže výzvy přijímám,“ zdůraznil Ščerban. „Když jsme ji naposledy hráli, taky jsme měli malý rozpočet a vedli jsme si velmi dobře. Všichni si pamatují, jak jsme vypadli,“ připomněl baráž, v níž chyběl Dukle k záchraně jediný bod.

Nyní potřebují Čachotský a spol. vyhrát ještě další dvě bitvy proti Jágrově Kladnu. Mají na to čtyři pokusy. „Z týmu jsem měl velice dobrý pocit celou sezonu. Vytvořila se dobrá parta, šlape to,“ řekl jednatel. Ve finále má Dukla navrch i nad vítězem základní části. „S mančaftem jsem maximálně spokojený,“ dodal Ščerban.

Přitom ve čtvrtfinále s Litoměřicemi to měla Jihlava akutně nahnuté. Za stavu 1:3 na utkání byla krůček od vyřazení. V dalším kole se Vsetínem zase soupeře přetlačila ve dvou nájezdových sériích a další dva duely zlomila až gólem při power play do prázdné brány. „Play off je velmi zrádné. Ale zatím se s tím pereme statečně a dobře,“ shrnul šéf.