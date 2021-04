Mladý Kubík odčaroval Rusa. Žukov nás trápí, ulevil si kladenský hrdina

Kapitán Kladna Tomáš Plekanec se raduje z gólu, kterým Rytíře poslal do finále play off první ligy • ČTK / Ožana Jaroslav

Našlápl po levém křídle a svižnou ránou zápěstím vymetl horní roh Žukovovy klece. První gól ve finále Chance ligy si Adam Kubík (22) schoval na klíčovou chvíli, do prodloužení čtvrtého duelu. Jeho trefa byla dokonce hezčí než ta Jaromíra Jágra v přesilovce. „Gól jako gól. Tak bych to shrnul,“ pousmál se mladý útočník kladenských Rytířů.

Ve dvaadvaceti letech má důvěru trenérů. Byl na ledě v oslabení při závěrečné power play Dukly a skočil na led i v nastaveném čase. Ten Adam Kubík ukončil v 63. minutě, kdy odčaroval ruského mága Maxima Žukova. „Trápí nás,“ ulevil si šikovný kladenský útočník po vítězné partii.

Jak vám je na duši po utkání, které jste rozhodl v prodloužení?

„Jsou to parádní pocity. Nebyl to lehký zápas. Hrálo se hodně opatrně. Podle toho vypadá i výsledek. Mrzí nás, že jsme dostali gól těsně před koncem, ale nakonec bereme důležitou výhru.“

Je pro vás ruský brankář Maxim Žukov velkou překážkou?

„Obrovskou. Trápí nás, Jihlavu neskutečně drží. Je jednou z jejích největších zbraní. Moc se mu nepovedl jen třetí zápas.“

Veterán Jaromír Jágr vytáhl svou oblíbenou střelu zápěstím. Stále to má v ruce?

„Samozřejmě. Myslím, že to pořád trénuje. Předvedl svoje kvality, které má neskutečné.“

Co se stalo patnáct vteřin před koncem základní hrací doby, kdy soupeř při power play vyrovnal?

„Zbytečně jsme vyhodili puk (Zachary Freye), což nás dostalo do čtyř. Po buly jsme si špatně rozebrali hráče a inkasovali jsme z toho. Chvíli nás to trošku srazilo, ale v kabině jsme si hned řekli, že je to 0:0 a začíná nový zápas. S tím jsme šli do prodloužení.“

Brzy jste ho krásnou střelou ukončil….

„Byli jsme odhodlaní, chtěli jsme to prostě urvat. Věřili jsme si. Já jsem skočil na led, náš bek to výborně vyhodil z pásma. Jeli jsme dva na jednoho a řekl jsem si, že nebudu nic vymýšlet. Naštěstí to tam padlo. Je to obrovská úleva. Dokázali jsme, že jsme silný tým. Prakticky zase jedeme od nuly. Kdo udělá jako první dva zápasy, postupuje. Jihlava hraje dobrý hokej, je to proti ní těžké.“

Jste teď v psychické výhodě?

„Neřekl bych. Jihlava se určitě dobře připraví. A my taky. V play off se nehraje technický hokej, jde o výhru. Jsme rádi, že je to aspoň 2:2. Teď uděláme zápas doma. Makáme.“