Tlačenka pro Jágra? Sudí pomohli Kladnu. Zásadní chyby, uznal Šindler

Střelec vítězného gólu v prvním zápase proti Kladnu Peter Lichanec ukázal play off účes • iSport.cz

Kladenský kapitán Tomáš Plekanec během finále play off • facebook.com/@RytiriKladno

Ruský brankář Maxim Žukov ve službách Jihlavy trápí Kladno ve finále play off • facebook.com/@RytiriKladno

Kladenský matador Jaromír Jágr během finále play off s Jihlavou • facebook.com/@RytiriKladno

Jihlavský útočník Matěj Pekr na tréninku Dukly během finále play off • facebook.com/@hcdukla

Hokejisté Jihlavy by v případě postupu do extraligy mohli hrát příští sezonu ve své stávající aréně • ČTK

Kladenský matador Jaromír Jágr během finále play off s Jihlavou • ČTK / Pavlíček Luboš

Kladenský brankář Andrej Košarišťan během finále play off • ČTK / Pavlíček Luboš

Jaromír Jágr hokejkou ostře zasáhl do obličeje Filipa Eliáše z Jihlavy • ČTK / Luboš Pavlíček

Skončil zápas a Tomáš Čachotský vyrazil za rozhodčími: Díky chlapi, prohodil kapitán Jihlavy směrem k Miroslavu Petružálkovi s Danielem Pražákem. Podal jim ruku a zmizel do smutné šatny. Ukázal nadhled. Nejspíš ironický. Sudí totiž v prodloužení čtvrtečního čtvrtého finále Chance ligy Duklu proti Kladnu (1:2) zásadně poškodili. Nepískli dva zjevné fauly a vzápětí rozhodl o triumfu hostů Adam Kubík. „Dvě chybná rozhodnutí, zásadní chyby,“ potvrdil pro iSport.cz Vladimír Šindler, šéf komise rozhodčích.

Co se v 63. minutě seběhlo? Rozhodčí na pár vteřin oslepli. V útočném pásmu Dukly přehlédli Zacharčukovu dřevorubeckou sekeru přes ruce Tomáše Havránka. Ruský bek vyrazil útočníkovi hokejku, a ten s bolestivou grimasou odjel na střídačku. Za moment trefil Tomáš Pitule protivníka Tomáše Čachotského z boku na koleno. Jihlavský lídr se proletěl vzduchem a spadl na led. Tohle hrozilo vážným zraněním. „Všichni to viděli,“ reagoval jihlavský boss Bedřich Ščerban.

Všichni ne. Rozhodčí měli na očích klapky. Hra plynula dál a při dalším střídání mohl rozhodnout na druhé straně Kubík. V té době přitom měla hrát Jihlava přesilovku. „Měli to pískat, ale je to v kompetenci komise rozhodčích. Ta pracuje samostatně. Má ohodnotit výkon sudích a případně jednat. Nechci brečet do novin. Ať si každý udělá obrázek,“ reagoval klidně Ščerban. „Šlo o dva nedovolené zákroky, které byly špatně vyhodnoceny. Jeden (Zacharčukův) se stal mimo zorný úhel rozhodčích,“ uvedl Šindler.

Žádná strana nepodala podnět k prozkoumání kontroverzních momentů, komise si inkriminované střety projela sama. Na záznamu objevila víc pochybení Petružálka s Pražákem. „Dívali jsme se na kontext celého utkání. Špatně byla například posouzena i situace předcházející přesilovce Jihlavy pět na tři,“ podotkl šéf komise.

Za tímhle duelem zůstala pachuť. Domácí cítili křivdu. V závěru jim arbitři zatarasili cestu k možnému vítězství. „Tohle nemám zájem vůbec hodnotit. Je to za námi. Jestli tam byl faul, ať si rozhodčí sáhnou do svědomí. Teď už s tím nic neuděláme,“ pokrčil rameny útočník Jiří Fronk.

Je zřejmé, že pro extraligový marketing je přínosnější postup Jágrova Kladna. Nad možnou „tlačenkou“ Rytířů však nechce jihlavský boss přemýšlet. „To by mi přišlo pod úroveň. My chceme vyhrát,“ zdůraznil Ščerban před nedělní partií číslo pět za stavu 2:2.

HC Dukla Jihlava Vše o klubu ZDE

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE