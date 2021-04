Dukla neslavila, Jágrovi Rytíři přežili. Sedmý duel jako svátek hokeje

Výsledek vlastně ani nepřekvapil. V sérii prostě vítězí hosté, platilo to dosud pokaždé. Touto matematikou je ve čtvrtek na řadě Jihlava. Proti tradici však hodlá zasáhnout Kladno. „Už jsme mohli kolikrát vyhrát i doma. Uteklo nám to o chlup. Budeme se snažit to napravit a dotáhnout,“ prohlásil obránce Rytířů Ondřej Mikliš. „Sedmý zápas jsem ještě nikdy nehrál,“ přiznal.

Příznivci Dukly se srotili před ikonickým Horáckým stadionem (dnes LOKO-CZ Aréna), aby si po třech letech vychutnali návrat mezi elitu. Nedočkali se. „My vás nezklameme,“ vzkázal jim však kouč Viktor Ujčík. Byla to jeho poslední slova při hodnocení duelu, který hosté zlomili ve druhé třetině. Otočili z 0:1 na 2:1. „Kluci zaslouží absolutorium, odevzdali tam všechno. Když prohrát, tak takhle,“ pochválil navzdory prohře svůj soubor. „Někdy nám štěstí přeje, teď šlo proti nám. Ale žijeme svůj sen dál. Kluci sílu mají, zároveň si to užívají. Budou se rvát jako psi,“ dodal odhodlaně.

Jihlavský sen už mohl být zhmotněn v realitu. Kdyby Dukla zvládla lépe prostřední část úterního duelu…„Nějak jsme nenašli sílu, abychom to zvrátili,“ pokrčil rameny devětatřicetiletý tahoun Tomáš Čachotský. „Doufám, že rozhodne naše týmovost, soudržnost a to, že jsme bojovníci,“ vzhlížel k rozsudkovému souboji číslo sedm.

Klíčové zásahy v úterý obstarali Patrik Machač a od modré čáry nenápadným pokusem bek Jakub Suchánek. Ten v závěru odkulhal do kabiny s bolavým kolenem. „Vypadá dobře,“ uklidňoval poté Mikliš, který má po sezoně zamířit do Sparty. „Nevím, uvidíme,“ reagoval s úsměvem před kabinou, kde rozdávala úsměvy také Jágrova přítelkyně Dominika.

Na konci dorazil soupeře po brejku Adam Kubík, známý to kat Dukly. Na Vysočině rozsoudil i čtvrtý střet v prodloužení. „Myslím, že je tady přehráváme. Možná nám vyhovuje větší hřiště, můžeme se víc rozjet, udržet se na puku. Máme víc prostoru,“ přemýšlel nahlas Mikliš. „Všimli jsme si, že oni začali hrát se třetím dozadu jako pojistkou. Bojí se našich výpadů,“ usoudil.

Domácí měli i kopec smůly. Za stavu 1:2 napálil Tomáš Harkabus horní tyčku, pár šancí vyčapal brankář Andrej Košarišťan. „Kladno zase dokázalo, že má hrozně zkušený tým a dokáže pracovat s tlakem,“ ocenil Ujčík. „Ale myslím, že my to dokážeme taky. Ve čtvrtek rozhodnou maličkosti. Věřím, že víra a touha nás dostanou tam, kam budeme chtít,“ doufal.

Kdo bude tedy silnější psychicky? Jihlava už teď jede nad plán. Na druhou stranu nikdo nechce ztratit sérii, když vede 3:2 a sahá po vyšší soutěži. Postup byla naopak jasná předsezonní meta Kladna. Jágrovci by v podstatě „jen“ splnili povinnost. „Možná je trošku trápí, že vždycky dokážeme dotáhnout jejich vedení. Psychicky je to asi pro nás lepší,“ mínil Mikliš.

„Rozdáme si to u nich na férovku. Obrovský tlak je na nich. Oni musí, my můžeme. Bylo to tak před sérií a myslím, že se nic nezměnilo. Co víc si přát než sedmý zápas ve finále play off. Svátek hokeje,“ těšil se na rozhodující bitvu Čachotský.

