Plekanec: Postup je radost. Chválil Jihlavu a prozradil, že chce hrát dál

Hokejový útočník Tomáš Plekanec opět po dvou letech výrazně pomohl mateřskému Kladnu k návratu do extraligy, tentokrát však bude za Rytíře zřejmě hrát i nadále. Zatímco před dvěma lety následně z Kladna zamířil do Komety Brno, teď počítá s tím, že bude dál působit ve středočeském klubu po boku Jaromíra Jágra.

„Je to radost a jsme rádi, že to vyšlo. Cíl sezony byl jasný a nebylo to jednoduché. Jsme rádi, že je to za námi a že příští rok už snad bude normální a fanoušků bude v halách více než třeba 250,“ řekl Plekanec po výhře v rozhodujícím sedmém zápase finálové série nad Jihlavou 5:2.

Kladno finále zvládlo, i když hned na úvod dvakrát prohrálo doma. „To jsme nečekali ani v nejhorším scénáři, ale stalo se. Chtěl bych Jihlavu vyzdvihnout, v sérii hrála skvěle, bojovala a bylo vidět, že hráči za Ujčou (Viktorem Ujčíkem - trenérem) jdou. Plní pokyny a mají vynikajícího gólmana,“ řekl Plekanec.

Dukle poděkoval i za zvýšenou motivaci pro Rytíře. „Po druhém zápase, kdy tady vyhráli, tak už slavili postup do extraligy, odkládali rekonstrukci stadionu a myslím, že nás to vnitřně nabudilo,“ podotkl. Podobné to podle něj bylo před šestým duelem série, kdy se z kabiny Jihlavy ozývaly hlasy, že hráči Dukly mají lepší charakter. „Ukázali jsme, že charakter jsme měli přece jen velký,“ uvedl.

Plekanec se nyní chystá na dovolenou, možná ještě před ní ale bude s Jágrem řešit svou budoucnost. „Sedneme si. Uvidíme, jak to bude vypadat v příští sezoně. Věřím ale, že se podaří přivést nějaké hráče, kteří zde chybí. Spousta ze stávajících už má podepsáno někde jinde, ale to tak bývá. Uvidíme, co Jarda vymyslí a doufejme, že příští rok se Kladno v extralize udrží a bude tam hrát důstojnou roli,“ přál si.

Bývalému kapitánovi reprezentace je osmatřicet, stejně jako o jedenáct let starší Jágr se končit nechystá. „Zdravotně se cítím dobře a nemám žádný problém. Hokej mě baví. Je to vyloženě jen o tom, zda bude motivace, která je. A pokud se přes léto nestane něco, co by to narušilo, tak chci hrát dále,“ řekl Plekanec s tím, že dohoda s Jágrem by měla být jen formalitou.

