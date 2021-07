Růžička v Kadani: Nevydržím sedět na zadku. Prioritou je KHL! Chci ji zkusit

Zpátky do akce! Hokejový kouč Vladimír Růžička se dnes objevil na tréninku prvoligové Kadaně, která ho označila za nového hlavního trenéra. Ale kapitán olympijských šampionů z Nagana to bere pouze jako výpomoc. „Pak se uvidí, co dál. Prioritou je pro mě KHL, láká mě to,“ říká pro iSport Premium kouč, jenž dvakrát dovedl ke zlatu národní tým, dva tituly má v extralize i se Slavií. Pokud ruská liga nebo extraliga neklapne, není vyloučené, že zůstane u Trhačů…