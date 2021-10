Gólman-střelec ze Vsetína: Hlavně, ať za to nejsem Borec na konec

Bleskově vytřepal puk z lapačky, hodil si ho před sebe a trefil přes celé hřiště prázdnou bránu Havířova. Vsetínský gólman Jakub Málek (19) dal v Chance lize jako první gólman v historii gól přímou střelou. Teď je slavný. Podobně jako v červnu, kdy si ho při draftu NHL vybrala organizace New Jersey Devils. „Je to zhruba stejné. Zase jsem dostal moc pěkných zpráv,“ těšilo ho.

Když svůj nevšední kousek těsně po konci čtvrtečního tréninku popisoval redaktorovi iSport.cz, spoluhráči schválně pálili puky na plexisklo, za nímž stál. Brankář-střelec Jakub Málek byl v centru pozornosti. Užíval si ji. Na rozdíl od elitního útočníka Víta Jonáka. Tomu se teď škodolibě posmívají, že má brankář víc gólů než on. Druhý nejproduktivnější hráč Vsetína je na nule, nasbíral „jen“ jedenáct asistencí. „Hlavně Víťa čelí narážkám. Já se přidám,“ zasmál se Málek.

V sezoně 2010/2011 sice připsali trefu Dominikovi Furchovi , tehdy v dresu Berouna. Jenže šlo o vlastní gól hráče Vrchlabí, gólman švédského Färjestadu byl pouze posledním, kdo se na druhé straně dotknul kotouče. Málkův zásah byl úplně jiný, cílená čistá střela při power play protivníka. „Je to neskutečné. Jen tak někomu se to nepoštěstí. Už jsem to zkoušel mockrát, rozehrávka mě baví. Snažím se v tom zlepšovat, nabrat sebevědomí do práce. Konečně se to povedlo,“ líčil odchovanec Kroměříže, který roste pro NHL.

„Hrozně jsem si přál, aby to na mě ten hráč nahodil. Říkal jsem si: Teď nebo nikdy,“ vrací se ke svému momentu slávy, kdy lapil do lapačky nahození od mantinelu a vzápětí se proměnil ve střelce. V čase 58.55 min. zvýšil na 4:1. Ten večer měl podíl ještě na jedné brance. „Byl to odraz od betonu na Luboše Roba. Dali jsme z té akce gól. Doufám, že mi tu nahrávku připíšou,“ přál si mladý brankář.

K tomu, aby prorazil i za mořem, potřebuje obratnost při práci s hokejkou. Tuhle dovednost začal pilovat později než ostatní, o to víc se jí věnuje nyní. Svou připravenost testuje i střelami. „Před každým tréninkem si vezmu dva puky a házím je na Davida Gábu. Už je naštvaný,“ prásknul na kolegu. Už před dvěma lety v juniorce byl blízko gólu. „Zastavili mi to v mezikruží u protější brány,“ vybavil si. Nedávno v Prostějově to zkusil znova. Rána mu nesedla.

V Havířově už to klaplo dokonale. Z uklizeného brankoviště vyletěl puk rovně, útočník Luboš Rob ho pustil a krásně zapadl do opuštěné klece. „Ale na videu jsem viděl, že to bylo s velkým štěstím,“ upozornil Málek. „Jejich napadající hráč měl hokejku skoro u mojí hole. Kdybych vystřelil o setinku později, trefil bych si to sám do naší brány. Navíc jsem při tom spadl. Až když jsem se zvedal, viděl jsem, že to tam doklouzalo,“ dodal s úsměvem.

Následoval oslavný taneček a brzy přijde platba do týmové kasy. „Něco platit budu. A doufám, že nebudu na Nově jako Borec na konec. To by bylo za pět tisíc,“ modlil se.

Zpráva o jeho trefě se rychle rozletěla po sociálních sítích do světa. Fanouškovský web New Jersey Devils záhy sdílel video s gólem a popiskou, že střelcem je prospekt klubu. „Jsme rád, že to doletělo až tam. Cením si toho,“ přiznal teenager z Valašska. „Člověka to nakopne. Má pak do všeho větší chuť,“ pochvaloval si svůj ofenzivní příspěvek týmu. V něm se stal Málek jedničkou, odchytal jedenáct utkání. Zkušenější David Gába musí po zranění čekat na šanci, zatím naskočil jen jednou.