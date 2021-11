Velký návrat: sparťan Přibyl naskočil po téměř pěti letech! Hned zaujal

Daniel Přibyl v dresu Sparty v roce 2015 před odchodem do zámoří • Michal Beránek (Sport)

Dlouhé potíže s kolenem vyřadily Daniela Přibyla na několik let • Jakub Pláteník (HC Sparta Praha)

Do zápasu proti Frýdku-Místku nastoupil Daniel Přibyl s číslem 72 bez jmenovky • Jakub Pláteník (HC Sparta Praha)

Před utkáním se Daniel Přibyl usmíval, zápas nehrál téměř pět let • Jakub Pláteník (HC Sparta Praha)

Daniel Přibyl se vrátil na led! Do Sokolova ho přijeli podpořit i parťáci ze Sparty • Jakub Pláteník (HC Sparta Praha), koláž iSport.cz

Roky trápení a zdravotních patálií. Poslední zápas odehrál Daniel Přibyl v březnu 2017 za farmářský tým Stocktonu v AHL. Pak mu pochroumané koleno vystavilo stopku. „Měsíc jsem měl v noze díru. Nebylo to dobré,“ říkal v srpnu 2019 v rozhovoru pro deník Sport.

„Nikdo takhle dlouhé léčení nečekal. Ještě v Kanadě jsem si podruhé přetrhl kolenní vazy, operovali mi to tam. V Praze mi pak z nohy vyndali šroub. Za nějakou dobu se mi rána otevřela. Potom se mi jizva zacelila, ale noha mi stále otékala, nevěděli jsme, čím to je. Dostal jsem se až k panu doktoru Holibkovi, který zjistil, že mám v koleni infekci. Když jsem u něj podstoupil operaci, při které mi infekci čistil, zjistil, že operace zkříženého vazu v Kanadě se nepovedla a bude mi to muset celé předělat,“ popisoval své trable před dvěma lety.

Už tehdy doufal, že zvládne brzy naskočit do sezony 2019/20 v dresu Sparty. Jenže přišly další trable. Neklaplo to ve zmíněném ročníku. A ani v tom dalším. Celou tu dobu se však šikovný útočník v pražském klubu připravoval, trénoval. Až poslední zhruba dva týdny ale jel opravdu naplno. Barevně odlišený bezkontaktní dres odložil a skočil do plného zápřahu. Zvládal ho, tak přišel čas na první ostrý test.

Ten si odbyl ve středu v partnerském týmu Sokolova. A od prvního střídání byl Přibyl vidět. Hned v úvodní třetině se dostal do několika šancí. Naskočil ve druhém útoku vedle Daniela Kružíka a Jaromíra Kverky. Byl na ledě u prvního gólu, který dali domácí v přesilovce. Nakonec nad Frýdkem-Místkem zvítězili jasně 3:0.

Na ledě strávil Přibyl celkem 17 minut a 23 vteřin. Jen dva útočníci Baníku odehráli víc času. Téměř šest minut pobyl na přesilových hrách. Třikrát vystřelil na branku. Kdo čekal, že se bude šetřit, spletl se. Přibyl absolvoval několik tvrdých soubojů u mantinelů. Hity rozdával i přijímal. Bez bázně. Vše zvládl ve zdraví. Byť nebodoval, slyšel zasloužený potlesk.

Kdysi obávaného forvarda, který v průlomové sezoně 2015/16 uhrál ve Spartě 45 bodů ve 45 zápasech, aby poté v létě podepsal smlouvu v NHL s Calgary Flames, přijeli do Sokolova podpořit také kamarádi a spoluhráči z metropole. Dorazili David Němeček, Miroslav Forman, Jan Buchtele a Tomáš Pavelka.

Přibylovi bude za měsíc 29 let, pořád je v nejlepším hokejovém věku. Ze zpráv, které jdou zevnitř Sparty, ho stále ani na moment neopustila chuť podstupovat denně dril. Je velká šance, že brzy znovu přetáhne přes hlavu i dres s rudým eskem na hrudi. Byl by to parádní příběh. Už nyní napsal Přibyl jeho první skvělou kapitolu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:59. Šmerha, 27:43. Kuťák, 58:54. Jiskra Hosté: Sestavy Domácí: A. Beran (Cichoň) – Klejna, J. Novák, J. Pohl, Strejček, A. Rulík, Vodička, Mrowiec – Jurčík (A), Jiskra, Tomi – D. Přibyl, Kverka (A), Kružík – Pořízek, T. Rohan (C), Šmerha – Křemen, Kuťák, M. Sloboda. Hosté: Šimboch (Nešpůrek) – Ciura, Teper, Zbořil, J. Michálek, Z. Malík, Matyáš, J. Adámek – Tadeáš Král, Peterek, Šlahař – Christov (C), Komorski, Martynek (A) – Lyszczarczyk, David Bartoš, Klimša (A) – Matiaško, Čmiel, Ján Blaško. Rozhodčí Zubzanda, Valenta – Sedláček, Baxa. Stadion Návštěva 562 diváků