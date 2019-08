Přibyl otevřeně o těžké pauze, NHL i Spartě: S Brošem jsem nesouhlasil | iSport.cz

Před rokem ho Sparta představovala jako velkou posilu. V sezoně však neodehrál Daniel Přibyl jediné utkání. Za spoluhráči chodil do šatny, žil s týmem. Z tribuny sledoval snad všechny domácí zápasy. Na ledě se ale pořádně nesklouznul. O předlouhé rehabilitaci, svých cílech i uvolnění dusné atmosféry v klubu mluvil v rozhovoru pro iSport Premium.

Nejde začít jinak než otázkou na vaše zdraví. Jak jste na tom?

„Docela dobře. Snad už se to schyluje ke zdárnému konci. Věřím, že brzo začnu trénovat na ledě, budu si přidávat zátěž, až se posunu k tomu, že budu s klukama trénovat naplno.“

Začátek sezony asi nestihnete, máte ale v hlavě nějaký časový plán, podle kterého byste rád jel?

„Start ročníku asi nestihnu, to je pravda. Plán máme, hlavně ale nechci nic uspěchat, to už jsem párkrát udělal a nikdy se to nevyplatilo. Momentálně se všechno řídí hlavně podle toho, jak koleno reaguje na různou zátěž. Něco jde líp, něco hůř.“

Přitom původní prognóza loni v létě nenasvědčovala tak dlouhému léčení, že?

„Vůbec ne, počítal jsem s tím, že během sezony určitě naskočím. Ještě v Kanadě jsem si podruhé přetrhl kolenní vazy, operovali mi to tam. V Praze mi pak z nohy vyndali šroub. Za nějakou dobu se mi rána otevřela a měl jsem asi měsíc díru v noze. Potom se mi jizva zacelila, ale noha mi stále otékala, nevěděli jsme, čím to je. Dostal jsem se až k panu doktoru Holibkovi, který zjistil, že mám v koleni infekci. Když jsem u něj podstoupil operaci, při které mi infekci čistil, zjistil, že operace zkříženého vazu v Kanadě se nepovedla a bude mi to muset celé předělat.“

Lidi s uřezanými končetinami, to nepovzbudí...

Celkem jste bez hokeje už dva a půl roku. Jak tohle zvládala hlava?

„Nejtěžší byly loni ty chvíle, kdy jsem trénoval a pořád mě to bolelo. Naopak se to ještě zhoršovalo, to byla nejhorší fáze.