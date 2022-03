Farma, která funguje. Benátky hodily záchranné laso Liberci, samy spadly

Jaroslav Pavelka (b) 27 let

David Aubrecht (o) 21 let

Daniel Bukač (o) 22 let

Petr Kolmann (o) 33 let

Jakub Šedivý (o) 18 let

Jan Štibingr (o) 22 let

Jakub Žůrek (o) 20 let

Sebastian Čederle (ú) 22 let

Adam Dlouhý (ú) 27 let

Martin Faško-Rudáš (ú) 21 let

Adam Klapka (ú) 21 let

Adam Měchura (ú) 19 let

Jakub Rychlovský (ú) 20 let

Jan Šír (ú) 22 let