Tygři v domácí tvrzi vynulovali Třinec. Derner: Pomáhá nám, že hrajeme o vše

Únik. Tak v současných chvílích musí pro mnoho zúčastněných působit sport. Někde lépe, někde hůře. Při sledování dění na východě Evropy může na mnoho lidí padnout splín z příchozích zpráv z ruské agrese na Ukrajině, i proto je možnost sledovat hokejové klání důležitou věcí. I proto se na tribuně domácích příznivců objevil transparent v žlutomodrých barvách s nápisem: „Buď silná, Ukrajino!“

Navíc, pokud jde o Liberec, tamní fandové musí tuto formu myšlenkového úniku vítat. Jejich miláčci chytli na domácím ledě parádní formu. „Je to proto, jak se blíží play off a jak si každý začíná uvědomovat vážnost situace. Jak mohli lidé vidět dnes, nebo i v těch zápasech předtím, je to mnohem více fyzicky náročné. Víc se souboje dohrávají. Tohle je hrozně důležité na play off načasovat a jít do něj v nějakém módu,“ shrnul dobrou práci liberecké defenzivy Lukáš Derner.

I on výraznou měrou přispěl k těmto úspěchům. Navíc v pravý čas, jak již bylo zmíněno. Nejde totiž jen o vylazení formy pro boje o titul. Jde i o možnost si případné boje o všechno zkrátit. Liberec se totiž tak trochu potichoučku, polehoučku zjevil mezi celky, jež se budou do posledního kola rvát o přímý postup do čtvrtfinále. Hradec s Třincem jsou jasní. Dál? To je velká otázka.

SESTŘIH: Liberec - Třinec 2:0. Pavelka vynuloval Oceláře, rozhodl Klepiš

Na dvě místa připadá hned pětice týmů. A teď pozor. Liberec sice v neděli padl v Praze se Spartou, nicméně v posledních čtrnácti dnech porazil dvakrát Třinec, Plzeň a Pardubice. V každém z případů jde o týmy, co si také přejí do čtyřky prorazit. „Ono nám to i pomáhá, jak hrajeme o všechno. Tým a všichni v něm, je nějak nastavený. Doufám, že do závěrečné části půjde stejně nastavený, jako je teď,“ doplnil Derner.

V podobném duchu mluvila druhá strana, byť šlo o hlas velice smutný. „Nepřipouštěl jsem si to, ale když jsem vyšel na rozcvičku a viděl ty dresy, tak ano. Člověku se vybaví ty hezké vzpomínky,“ začal nejdříve popisovat svůj návrat do Liberce po takřka čtyřech letech slovenský forvard Marek Bakoš, jenž v dresu Liberce bouchal šampaňské při oslavách titulu v roce 2016. „Je pravda, že už se to blíží k tomu play off. Začíná to být těžší hokej. Hraje se na gól, na dva,“ přikývl.

On a jeho spoluhráči musel skousnout druhou porážku v deseti dnech od severočeského protivníka. Pro Třinec jde o komplikace směrem k zisku Prezidentského poháru, pro Liberec o veledůležité tři body při honbě za již zmíněnou čtvrtou pozicí. Že šlo o důležité body, potvrdili nejen aktéři, ale i samotný výsledek. Defenzivní val Liberce obstál. Znovu.

Posledních 5 zápasů Liberce na domácím ledě

Liberec vs. Třinec 2:0 Liberec vs. Plzeň 1:0 Liberec vs. Karlovy Vary 4:1 Liberec vs. Mladá Boleslav 4:3p Liberec vs. Motor ČB 1:2

