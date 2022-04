Vsetínský sen o návratu extraligy: Chci všechno, nebo nic, říká Stantien

Jeden z vůdců zlaté dynastie dnes stojí na střídačce Vsetína a snaží se s týmem zhmotnit sen o comebacku do extraligy. V cestě má Roman Stantien (57) a jeho parta už „jen“ dvě překážky, ty nejtěžší. Od neděle finále Chance ligy s Jihlavou, a pak případně baráž s Jágrovým Kladnem. „Určitě nejsme favoritem,“ tvrdí kouč před sérií s Duklou, kterou si v play off vyloženě nepřál.

Jako hráč zažil Roman Stantien ve Vsetíně to nejlepší. Velké triumfy a ještě větší oslavy, peníze, slávu. A nakonec i pád klubu, který se posledních patnáct let zvolna škrábe nahoru. Opět s podporou skvělých fanoušků. „Připadá mi to, jako bychom pořád hráli extraligu,“ popisuje trenér v útrobách ikonického stadionu Lapač, který se v play off znovu plní až po šikmou střechu. Před sebou měl bývalý útočník sestavu neoblíbené Jihlavy, protivníka ve finále Chance ligy.

Finále startujete doma. Změnili se fanoušci od dob, kdy jste na Lapači válel jako hráč?

„Lidé jsou tu fakt fantastičtí. Je to stejné, jako bylo dřív. Neskutečné, že se to takto drží. Pro nás je to perfektní. Je to klišé, ale ve Vsetíně jsou opravdu šestým hráčem. Když vidíte, jak to prožívají…A nejde jen o zápasy. Když jdete po ulici, každý se ptá, zajímá se o hokej. Potom cítíte sounáležitost k městu, k těm lidem a chcete jim to nějak vrátit. Když vidíte, jak na stadionu povzbuzují, dá vám to sílu navíc. I když si myslíte, že už to nejde.“

Nechtělo by to po letech udělat krok nahoru, ať i příznivci dostanou nový elán a motivaci?

„Když nás vyloučili z extraligy, myslel jsem, že to tady spadne a hokej se zakope. Ale lidé, co tady pracují, to dotáhli až na špici první ligy. Už jsou tam několikátý rok. Asi to dělají dobře. Postup do finále nám dodal ještě větší sebevědomí. Jsme tam, kde jsme si přáli být. Hráči si za tím jdou.“

Na loňské semifinále s Jihlavou máte dost zlé vzpomínky, co?

„To, jakým způsobem jsme prohráli (0:4 na zápasy), pro mě bylo zklamání. Myslel jsem, že to bude výsledkově vyrovnanější. Herně to vyrovnané bylo. Jedině Jihlavu jsem do play off letos nechtěl.“

Hodně lidí tvrdí, že slavná Dukla do extraligy nechce a ani nemůže. Z důvodů ekonomických i absence vhodného stadionu. Co to s vámi dělá?