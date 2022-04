Ujčík před finále: Do Vsetína jsem měl přestoupit. Šance proti Kladnu? 30:70

Uprostřed prvoligového play off, v němž zdatně válčí s Duklou, musí řešit i podněty za zákroky v extralize. Práce má Viktor Ujčík víc než v základní části, ale nestěžuje si. V neděli rozehraje se Vsetínem finálovou sérii, jejíž vítěz následně vyzve v boji o extraligu Kladno. „Šance budou 70:30,“ favorizuje Jágrovu odpočinutou partu.

Říká se, že Jihlava vzhledem k ekonomické situaci a nedostatečnému zázemí momentálně ani nemá zájem o extraligu. Je to pravda?

„Je mi úplně jedno, co si kdo myslí. My chceme vyhrávat. Tak to máme v kabině i s panem Ščerbanem (jednatelem klubu) nastavené. Kdybychom nechtěli být úspěšní, nemuseli jsme hrát čtvrtfinále, ani semifinále. Kluci si to chtějí užít a jít co nejdál. O tom sport je.“

Ale kde byste hráli nejvyšší soutěž? Vhodný stadion nemáte.

„To už není problém pro sportovní úsek klubu. Musel by to zařídit někdo jiný. Možností je několik. I kdybychom byli dál v Chance lize, museli bychom ji někde hrát. A taky teď nevím kde. Zázemí budeme mít každopádně v Jihlavě. Jen na zápasy budeme někam jezdit. Na venkovní i domácí. Ano, je to nepříjemné. Ale není to žádná překážka k tomu hrát dobrý hokej.“

Netrápí vás tedy nejistota?

„Vedení nás od toho úplně odizolovalo. Dneska stojí všechno neskutečné peníze. Včetně pohonných hmot. My ale máme jediný úkol, uhrát co nejlepší výsledek.“

Jaká byla cesta do finále?

„Rozhodně jsme nešli do play off s velkýma očima, ale s pokorou. Před ním jsme přišli o tři kvalitní útočníky. Vůbec jsme nepřemýšleli o tom, co bude dál.