Narvaný Lapač ovládl smutek. Spadlo jim tam každé ho..., ulevil si Říha

Hokejisté Vsetína a Jihlavy rozehráli finálovou bitvu o postup do baráže • ČTK / Dalibor Glück

Ondřej Kachyňa poslal Jihlavu do vedení 2:1 • ČTK / Dalibor Glück

Smutných pět tisíc Vsetíňáků, slavící kotel příznivců Jihlavy. Elektrizující finále play off Chance ligy odstartovalo triumfem hostů z Vysočiny 4:2. „Přišlo mi, že jim tam spadlo s prominutím každé hovno,“ ulevil si obránce poražených Jiří Říha, bývalý duklák. „Na brankáře Žukova musíme vytvořit větší tlak,“ vybízel před pondělní partií číslo dvě. Opět ji uvidí zaplněný a hlučný Lapač.

Dva vyrovnané týmy s výbornými mladými gólmany, skvělá atmosféra na obou zimácích. Takové bude finále druhé nejvyšší soutěže, které se rozjelo v extraligovém tempu. Vsetín soupeře z Vysočiny přestřílel, ovšem vyhořel v přesilovkách a dostal trošku laciné góly. „Padalo jim to z nevinných puků, ale je to jejich zkušeností,“ podotkl kouč Roman Stantien.

Každopádně stálo za to u toho být. Prostě všichni na hokej! Čtyřicet minut před začátkem utkání se u zimáku a v blízkém okolí nedalo zaparkovat. Šoféři bezradně popojížděli podél cest a hledali kousek místa, kam by se vmáčkli se svým autem a neřekli si o pokutu. Bylo jasné, že se na Lapač docela projdou. Před ním už se v tu chvíli vinula obrovská fronta. Ne na lístky, na vstup do haly.

Když jste se rozhlédli po narvaných tribunách, napadlo vás: Kam by se vešlo dalších deset lidí? Fanoušci téměř seděli s hráči na střídačce. Domácí vjeli na led nafukovací bránou, následovala obvyklá ohňová show a živě zpívaná státní hymna. Než vhodil vítěz Stanley Cupu Jiří Hudler v dresu s číslem 20 a jmenovkou Dopita úvodní buly, roztáhli příznivci přes celou podélnou tribunu plachtu s nápisem To my jsme Vsetín.

Takhle to tady chodí…

Jasně že ne každý zápas. Nyní je sváteční atmosféra, protože lidé ve městě větří šanci na comeback do extraligy. Po dlouhých patnácti letech. Jenže Jihlava nepřijela na Valašsko na ochutnávku slivovice, nýbrž tvrdě pracovat. Osmnáctiletý objev Matouš Menšík (s pěti góly v play off je nejlepším střelcem Jihlavy) skryl svůj švih za obránce a hosté se mohli věnovat defenzivě ještě intenzivněji. V brankovišti Maxima Žukova to vřelo. Ruský fantom sebou mrskal zprava doleva, propálil ho jen nedávný spoluhráč Adam Zeman.

Ujčíkův soubor na to šel chytře. Z obrany po zisku puku rychle mazal dobře dopředu a byl extrémně nebezpečný. Co útok, to hrozba pro gólmana Jakuba Málka, draftovaného New Jersey Devils. Rány zblízka likvidoval bezchybně, ovšem v půlce bitvy nedosáhl na perfektní Kachyňův příklep z kruhu.

Ani Žukov však nebyl neprůstřelný. Lapač propadl euforii po Hořanského pohotové střele z mezikruží, fanoušci točili šálami. Oficiálně jich dorazilo 5030. Jako za zlatých časů, kdy byl štědře dotovaný klub metropolí českého hokeje.

Tentokrát museli ctitelé zeleno-žlutých barev skousnout trpkou porážku. Hned po konci neplodné přesilovky soupeře prostřelil Málka od modré obránce Daniel Kowalczyk a při power play poslal puk do prázdné klece lídr Tomáš Čachotský. „Ubojovaný zápas. Obrovsky těžký, před plným barákem v suprové kulise. Můžu kluky pochválit,“ shrnul asistent vítězů Karel Nekvasil.

Vsetín hrál dobře, přesto musí v sérii přidat. A to hned od příště. „Jihlavští hráči byli důraznější, efektivnější v soubojích jeden na jednoho,“ nelíbilo se Stantienovi. „Oni perfektně blokují střely, jsou tvrdí, bojovní, vzadu hrají maximálně obětavě. My se celý rok trápíme s přesilovkami a opět nás to doběhlo.“

