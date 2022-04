Vsetínský Vlach se kochal zvraty i atmosférou: Teď jsme ve výhodě my

V prodloužení při přesilovce pět na tři zakvedlal na křídle pukem a poslal ho před bránu. Jak Roman Vlach přiznal, mělo jít o nahrávku volnému Danielu Klímkovi. Puk však po teči protihráče nečekaně zapadl za Maxima Žukova a Lapač propadl euforii. „Doufám, že nás to čeká ještě víckrát,“ přál si před cestou na Vysočinu k pokračování finálové série. „Ten dosud poslední zápas jsme vyhráli my. Vidím to tak, že jsme teď ve výhodě,“ soudil vsetínský útočník.

Fajnový pocit takhle rozseknout důležitý zápas, co?

„Perfektní atmosféra, diváci jsou fantastičtí. S Jihlavou není jednoduché hrát, je to kvalitní soupeř. Opticky máme navrch. Myslím, že jsme si vítězství zasloužili. Troufnu si říct, že jsme byli lepší. Jen to chce dát do toho trošku lehkost. Potřebovali jsme, aby se k nám přiklonilo i štěstí.“

Teď asi mluvíte zejména o vašem vítězném gólu.

„Přiznám se, že jsem nahrával Klimovi (Danielu Klímkovi), který byl na druhé straně úplně volný. Takhle jsme se i domluvili. Ale obránce dal nohy k sobě a srazil to do sítě.“

Nejste přece jen nervóznější než by bylo vhodné?

„Chyby k hokeji patří. Ukážeme si je na videu. Ti kluci, co je udělali, o tom ví. Není důvod být na sebe zamračení a dál se v tom babrat. Jsme jeden tým. Některé chyby pramení i z přemíry snahy, třeba při vyhození puku. Viz vyrovnávací gól na konci. Samozřejmě, že jsme byli naštvaní, ale kdybychom dali hlavu dolů, nepovedlo by se nám vyhrát. My jsme si řekli, že nás to musí nakopnout. Dokázali jsme se zvednout z deky. Tohle tým strašně moc posílí.“

V nastaveném čase jste jel sám na bránu. Co jste provedl špatně?

„Chtěl jsem udělat to, co jsem udělal. Bohužel se mi to nepovedlo víc zvednout. Aspoň vím, co udělám příště.“

Jak velkou překážkou je gólman Maxim Žukov?

„Určitě je drží. Mají v něm oporu. Je vidět, že má něco odchytané. Naše střely ho někdy i vyloženě trefí, ale i to je um gólmana. Snažíme se ho dost zásobovat střelami a myslím, že se nám to časem vyplatí.“

Pomohlo vám, že Jihlavě scházeli Čachotský s Harkabusem a hrála na tři lajny?

„Jsou to kvalitní hráči. Nevím, jestli nám to pomohlo. Ale oba mají hodně zkušeností a dělali body. Pro nás bylo určitě dobře, že nehráli. Teď mají dva dny na to, aby se dali dohromady. Určitě budou chtít příště hrát. V Jihlavě nás nečeká nic lehkého.“

Táta Rostislav, bývalý útočník Vsetína, první dva finálové duely sledoval?

„Nebyl tady. Je na srazu reprezentační sedmnáctky.“