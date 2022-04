ONLINE: Jihlava - Vsetín 1:0. Rychlý nástup Dukly, skóroval Brož

Vsetínský kouč Roman Stantien během finále play off s Jihlavou • ČTK / Pavlíček Luboš

V pátečním nabitém hokejovém programu pokračuje také play off první Chance ligy. V bitvě o postup do baráže o extraligu mezi Jihlavou a Vsetínem si momentálně lépe vedou Valaši, kteří vedou 2:1 na zápasy. Nyní se výběr kouče Romana Stantiena pokouší přidat i třetí vítězství, díky kterému by se v souboji s Duklou významně přiblížilo k postupu. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.