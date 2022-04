Termín baráže? To vymyslel parádní člověk, ušklíbl se veterán Jihlavy

Po triumfu 1:0 v šestém finále se Vsetínem první zvedl nad hlavu pohár pro vítěze Chance ligy. Tento pocit už zná. „Když jsem před sedmi lety přišel do Jihlavy, tehdejší WSM ligu jsme vyhráli. Takže to mám podruhé,“ usmál se Josef Skořepa (40), kapitán a nejstarší hráč Dukly. Na konci své kariéry ho čeká další boj o extraligu. Věřte, že do každého duelu dá zase všechno. Jak je zvyklý.

Tohle se nikdy neomrzí. Oslavy s bouřícími fanoušky, ve výstroji a potom i bez ní. Rybičky, jízda po ledě s trofejí – a obrovská úleva, že už to je úspěšně za nimi. Už v neděli se pojede nanovo, baráž nepočká. „Vymyslel to parádní člověk,“ ušklíbl se útočník Josef Skořepa nad programem, který hází do výhody odpočaté Kladno.

Jaké bylo šesté finále?

„Nebudete mi věřit, ale strašně, fakt strašně těžké. Jak se venku oteplilo, je tady špatný led. Bylo to náročné. Klobouk dolů před Vsetínem, že nás takhle zatlačil. Díkybohu jsme to udrželi, Max (Žukov) nás výborně podržel.“

Získali jste pár dní navíc na přípravu před baráží. Je to důležité?

„Těžko říct, co bude výhoda. My jsme přes měsíc v zápasovém rytmu, Kladno jenom trénuje. Nevím, kdo vymyslel tuhle parádu. Kdybychom hráli ve čtvrtek ve Vsetíně sedmý zápas, měli bychom pak dva dny volna a jeli do Chomutova. Nemohli bychom se na to vymlouvat, ale vymyslel to parádní člověk.“ (ironicky)

Bylo vám úzko za stavu 1:2 na utkání?

„Ale ne. Šli jsme zápas od zápasu, hrálo se na čtyři vítězné. Když jsme přijeli do Vsetína a domácí dali gól, najednou začali bránit. Jakmile jsme rozjížděli útoky, oni bránili střední pásmo a hrozně těžko se do nich dostávalo. Možná byli celkově hokejovější, možná ne. Ae my jsme vyhráli 4:2! Nikdo se nebude ptát na to, že oni byli hokejovější. Důležitý je výsledek.“

Jaké šance si dáváte proti Rytířům?

„Kladno má extraligový tým, úplně jiný než loni. Jsou tam top hráči, ale pořád jenom lidi stejně jako my. Budeme je chtít co nejvíc potrápit, ne-li překvapit celou republiku.“

Jste dobití?

„Ne, jsme úplně čerství.“ (směje se)

Byl klíčem k úspěchu v play off brankář Maxim Žukov?

„Max je ten základní kámen, ale celý tým makal tak, jak měl. Máme nejlepšího gólmana v play off, ne-li v soutěži.“

Potěšila vás návštěva pěti tisíc fanoušků?

„Ježišmárja, díkybohu, že konečně přišlo tolik lidí. Že se rozhodli jít na hokej a jenom nám nenadávali. Přišli nás podpořit. Kurnik šopa, konečně už ukázali, jak se tady umí fandit. Doufám, že přijdou ve čtvrtek a v pátek a ještě ve větším počtu. Snad to tady vyprodají.“

Jihlava brzy přijde o stadion. Tušíte, kde byste hráli extraligu?

„To je otázka na pana Ščerbana (jednatele klubu) tam nahoře. My hráči ani trenéři se o to vůbec nestaráme. Je nám to tak nějak jedno.“

