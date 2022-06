Hamrla šéfem Zlína. Chceme změnu, říká primátor Korec. Postup? Okamžitě

Podnikatel Robert Hamrla bude šéfem klubu. Je to tak? „Rada města Zlína se většinově shodla na jedné z variant, kterou dostala ke zvážení. V první polovině příštího týdne plánujeme valnou hromadu společnosti Berani Zlín. Předpokládáme, že na ní bude městem navržený kandidát jmenován do pozice výkonného ředitele klubu.“

Půjde jen o formalitu, že?

„Už jsem si kolikrát říkal, že ty věci proběhnou v klidu. Ale myslím, že jmenován bude. Pokud by byl generální manažer v nějaké indispozici, mají (zapsaný) spolek a eseróčko po jednom statutárním zástupci. V případě potřeby budou mít rovněž podpisové právo. Nicméně v principu to bude řídit jeden člověk.“

Hledání trvalo dlouho a neobešlo se bez komplikací. Vnímal jste zákulisní boj, různé intriky?

„Úplně se k tomu vyjadřovat nechci. Chtěli jsme otevřené výběrové řízení. Někteří říkali, že je to šaškárna a podobně. My jsme si za tím stáli. Dávalo nám to smysl. Bohužel jsme se vývojem situace dostali do rétoriky financí, která mi kolikrát přijde zbytečně vyhrocená a postrádající racionalitu při rozhodování. My jsme od začátku deklarovali změnu a námi navrhovaný kandidát změnou je.“

Jeho úkol je jasný, přivést klub do roka zpět mezi elitu. Kádr na to Zlín má.

„Letos jsme ty hráče dokázali udržet. Pokud se nám nepodaří vrátit se do extraligy za rok, bude to pak těžší. Teď jsme vsadili všechno na jednu kartu. Hráčské i trenérské vazby v týmu jsou. I když někteří měli nabídky z extraligy, upřednostnili rychlý návrat se Zlínem. S klubem jsou ztotožnění, ale na druhou stranu, tohle nemůže trvat věčně. Máme na to opravdu tu jednu sezonu. Potom by to bylo víc o stavbě perspektivního kádru. Šlo by podle mě o běh na dva, tři roky.“

Může Hamrla vylepšit kooperaci se sousedním klubem Tigers, zaměřeným na mládež?

„Od začátku si myslíme, že kluby by měly spolupracovat. Takový názor má i Tomáš Valášek (manažer mládeže PSG Berani Zlín). Proto probíhalo mnoho jednání mezi Berany a Tigers, kterých jsem se já nezúčastnil. Mít dva kluby na jednom malém písečku není z dlouhodobého hlediska úplně šťastné. Je otázka, jestli byla chyba v otázce mezilidských vztahů, anebo nějaká věcnější. S příchodem jiné osoby do jednání se můžou jednání někam posunout. Nebo taky nemusí. Měla by se najít jedna linka, která pomůže všem. Všichni víme, že vrchol je jediný, a to Berani. Klidně ať jsou tady do budoucna dva kluby, ale ne znepřátelené.“

