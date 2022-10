Zlín se hrabe z bídy: rum za 35, Kašík v dece a Vlach, který když vítězí, mlčí

Návrat do extraligy, přes to nejede vlak. Zlín má na prvoligové poměry nadstandardní kádr. Plán je jasný, vyhrát Chance ligu, pak se vytáhnout v baráži. Jenže dojít až k cíli? Bude to těžká práce. Klub se vyhrabal se z krize čtyř porážek v řadě, Pardubice B porazil 3:2, což je zase čtvrtá výhra v jedné lajně. Ale jako kdyby si pořád tak nějak zvykal. „Výsledkově to začíná být dobré, ale herně se máme kam posouvat. Výkony optimální ještě nejsou,“ na rovinu vypálí asistent trenéra Juraj Jurík.

Kdybyste chtěli po zápase slyšet pohled hlavního kouče Rostilava Vlacha, máte smůlu. „Trenéři mají dohodu, Rosťa chodí jen po porážkách,“ sdělí vám tiskový mluvčí. Víc prý nezmůže. Je to sice poměrně zvláštní scénář, ale kdyby Vlach do jara ani jednou nepromluvil, v klubu budou spokojeni. Promlčet se do extraligy!

Přes podivnou pověrčivost cítíte závan velkého světa, kde se klub pohyboval dřív. Je o něj zájem. Na stojan u kabiny se postaví tablet a rozjede se přenos s vybraným k zástupcům regionálních médií na Moravu.

Dost se ale změnila pozice, v jaké se Zlín nyní nachází. V extralize poslední roky outsider, teď prvoligový kolos, na který se každý chce vytáhnout. Láká se s ním měřit, porazit ho. „Je vidět, že každý se proti nám chce předvést, navíc my hráli na začátku hodně špatně, tím i ostatní ztratili ostych. My si musíme získat kredit. Věřím, že nám čtyři výhry v řadě pomohou,“ doufá Jurík.

Jinak je ale velká scéna pryč, zmizela. Zlín minulou sezonu pohřbil, už nejezdí po velkých arénách, korzuje po zimácích. Před zápasem v Chrudimi, kde hraje pardubická rezerva, kráčel kouč Vlach na své místo kolem jediného stánku, kde si za 35 Kč koupíte rum a párek v rohlíku za 30. V pohodě odolal, drobáky z kapsy nevytáhl, bez mrknutí na kouzelné okénko dupal na lavičku. Dvakrát získal cenu pro nejlepšího trenéra extraligy, od první ceny na jaře uplyne 10 let. Právě kolem jubilea by měl se Zlínem slavit návrat mezi elitu. Tak zní ideální scénář a vlastně i plán. Pokud by to nevyšlo teď, další pokusy půjdou hůř.

Na soupisce dál zůstávají velká jména, Zlín dokázal udržet i zaplatit Daniela Gazdu, Jiřího Ondráčka, kapitána Pavla Kubiše nebo Antonína Honejska a Valentina Claireauxe. Patrně největší jméno Chance ligy se ovšem moc neblýská, sedí na lavičce. Kdybyste chtěli vidět Libora Kašíka, jak chytá puky, tak leda při rozbruslení. V 1. kole proti Kolínu dostal z osmi střel čtyři góly, střídal a od té doby patří branka Danielu Hufovi. „Kašova doba přijde. Ale zatím Hufík chytá excelentně, takže prostor pro jiného brankáře není,“ vysvětluje Jurík.

V Chrudimi se Kašík na začátku zápasu zachumlal pod deku, v první třetině měl jeden výrazný pohyb, když běžel k mantinelu si ťuknout se spoluhráči po gólu. Nejblíže akci se dostával v momentech, kdy se opíral pak o hrazení a sledoval, co se na ledě odehrává. „Ale do branky se Kaša dostane, věřím, že bude podávat stejné výkony jako Hufík. Budeme je potřebovat oba,“ přidal zlínský asistent.

V Chrudimi z velkých jmen scházeli Claireaux a Honejsek, kteří se dávají dohromady po zranění. „Máme teď poměrně velkou marodku, ale mužstvo se paradoxně semklo. Myslím, že se sem vrátil týmový duch, jaký jsme potřebovali. Na začátku sezony byly naše výkony chladné, chyběly tomu emoce. Bez nich sport nejde,“ zamračil se Jurík.

Chance liga se pro Zlín rozjela dost drsně. Po šesti kolech měl klub na kontě jen jednu výhru za tři body, čtyři porážky. „Mysleli jsme si, že se rozjedeme lépe. Ale třeba tenhle očistec je pro nás ještě v něčem dobrý, nedostatky se objevily na začátku sezony, je prostor je řešit,“ rozpovídal se zlínský asistent.

Když ho posloucháte dál, cítíte, jak Zlín dobře chápe, že se potřebuje naladit, najet na vítěznou vlnu. Vyhrát 1. ligu a pak uspět v baráži? Tady vám hezká minulost a tituly nepomohou. Stabilního účastníka extraligy čeká šichta. „Vítěznou mentalitu budujete celý rok, po Vánocích hodně záleží, jestli máte zraněné, ale pak začínáte už něco ladit. Ale výkonnost si musíte držet celý rok. Začátek sezony jsme nezvládli hlavou, hráči zjistili, že se ostatním musí vyrovnat nasazením,“ dodal Jurík.

Zdá se, že tady se Zlín poučil. Ne, zdaleka nebyl výkon proti Pardubicím B nějak ultra silný, abyste říkali, že „ševci“ buší na extraligová vrata. To ani náhodou. Soupeř měl poměrně dost šancí, ale Zlín je přežil. Vyhrál. Tohle je nyní zásadní zpráva.