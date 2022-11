Primátor o krizi Beranů: Snad se moje informace nepotvrdí, vztahy ochably

Nabídku k odprodeji městského podílu (49 %) v organizaci HC Berani nikdo nevyslyšel. Teprve teď se začne řešit, kolik peněz pošle město klubu příští rok a jakou obdrží protihodnotu. Brzd k dohodě, s níž by byly spokojené obě strany, je hned několik. „Město do řízení vůbec nemluví. Mezilidské vztahy nejsou na té úrovni jako před rokem,“ líčí upřímně primátor Korec.

Máte představu, jakou sumu poskytne město hokeji ve Zlíně v kalendářním roce 2023?

„Do dnešního dne nedošlo k žádnému jednání mezi městem a klubem. Tento týden nám přišel dopis od jednatelů se žádostí o schůzku na otevření tohoto tématu. Měli bychom se o tom začít bavit.“

Není to pozdě?

„Čekal jsem, že zástupci klubu počkají, jak dopadnou volby a až se ustanoví koalice. Myslel jsem, že pak bude otázka jednoho, dvou dnů, kdy budou bouchat na dveře a domlouvat se, co dál. My nejsme schopní reagovat ze dne na den, schvalovací procesy se nedají zkrátit. Přišlo by mi přirozené začít se bavit co nejdříve. Město má největší reklamní plnění a zároveň nejdelší procesy. Od května nemáme žádné informace o plánování sezony, o rozpočtu, jeho naplnění a vůbec ekonomické kondici společnosti. Na pondělní valné hromadě jsem řekl, že tento stav rozhodně není správný. Využili jsme zákonná ustanovení a vyžádali si patřičné podklady. Já jenom doufám, že informace, které ke mně plynou, se nepotvrdí.“

Co když ano?

„Tak to budeme muset řešit. (úsměv) Těžko říct, co by hrozilo. Je to otázka