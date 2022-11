Zegras z Poruby rozparádil fanoušky i spoluhráče! Umí to, chválí Dolejš

„Hrnec tohle zkouší často i na tréninku, ale že to vytáhne i v zápase?“ usmíval se brankář Daniel Dolejš z Poruby. „Na druhou stranu, i na tréninku má docela dobrou úspěšnost, krásný gól. Opravdu to umí, líbilo se to i lidem. Tohle se nestává každý den.“

Hrníčko už fintu úspěšně předvedl v liberecké juniorce, potom ji ukázal v dresu Benátek nad Jizerou i Prostějova. A teď granlundovku vysekl znovu. „Sám jsem si myslel, že se mu to v zápase povedlo poprvé,“ byl překvapený Dolejš. „Je vidět, že to trénuje fakt často. Zatím mu v kabině Zegras neříkáme, ale všichni jsme z toho měli velkou radost. Pěkný gól, krásná věc.“

Hrníčko parádou zvyšoval na 6:0. Zajímavé je, že stejný kousek byl v duelu Poruby k vidění i před necelými dvěma lety. V březnu 2021 se fintou, která v semifinále mistrovství světa 2011 proslavila krajana Mikaela Granlunda, blýsknul finský útočník Markus Korkiakoski.

„Pro gólmana je to těžké,“ přibližuje Dolejš. „Když máte protihráče za bránou, tak ve většině případů klečíte u tyčky. Máte u ní sice rameno, ale kousek místa tam je. Navíc na hráče pořádně nevidíte, koukáte se z jedné strany na druhou přes rameno, z které tyčky vyjede. A hlídat si musíte i to, jestli vám před bránu někdo nenajíždí na přihrávku zpoza. Střela z první je nebezpečnější, než že vám někdo zakončí takhle lakrosově.“

Právě v tom je podle Dolejše kouzlo finty. „A extra nebezpečí. Když se to povede, tak to většinou i vyjde. Můžete tam na poslední chvíli strčit hlavu, ale je to spíš o náhodě. Není to tak časté zakončení, takže to až tak nečekáte. A kdo útočníka nezná, může být překvapen.“

Parádní Hrníčkova branka symbolizuje i dobré rozpoložení Poruby. Ambiciózní tým se v minulé sezoně hodně trápil, nepodařilo se mu ambice naplnit. Teď je tým Jiřího Režnara v čele Chance ligy, z osmnácti zápasů má 14 vítězství a 39 bodů. Dnes hraje Poruba v Třebíči, která je druhá (20 zápasů/ 36 bodů).

„Zatím se daří, hrajeme nahoře, to je vždycky veselejší,“ usmívá se Daniel Dolejš. „Očekávání byla znovu velká, ale ta byla i loni a nevyšlo to. Důležitý byl začátek. První zápas doma se Vsetínem jsme sice prohráli, ale šlápli jsme do toho a začalo se dařit. Odehráli spoustu dobrých duelů, musím to zaklepat. Hodně vyrovnaných utkání jsme dotáhli k výhře. Držíme se nahoře, ale tabulka je strašně vyrovnaná.“

Proti Slavii si Dolejš připsal druhou nulu v ročníku. Odchytal 12 zápasů (9 vítězství), úspěšnost zákroků má 92,08 % a průměr 2,22. „Ze začátku jsem dostával hodně gólů, teď už je to lepší,“ pochvaluje si. „Nyní už tolik gólů nepadá, tak to snad vydrží.“