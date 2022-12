Zlín v Šumperku narazil! Soupeř ho dohnal v tabulce, Vsetín obral Porubu

Poruba nebodovala po šesti zápasech, z kterých pět vyhrála. Vsetín pošesté v řadě zvítězil a neztratil ani bod. Za další úspěchem vykročili Valaši v čase 3:12, kdy otevřel skóre Luboš Rob. V 17. minutě sice vyrovnal Dominik Hrníčko, ale za 69 sekund vrátil hostům vedení také při hře čtyř proti čtyřem Roman Půček. Po 132 sekundách druhé části zvýšil Štěpán Bláha na 3:1. Ostravané ve 34. minutě už jen zkorigovali výsledek, když v oslabení skóroval Vojtěch Střondala.

Zlín z minulých čtyř zápasů získal jen dva body a přes nedělní domácí výhru nad Kolínem 4:3 v prodloužení byl v pondělí odvolán trenér Rostislav Vlach s asistentem Jurajem Juríkem. Do prvního duelu pod Říhou Berani dobře vstoupili a v čase 3:06 je dostal do vedení Petr Mrázek. Ve 23. minutě ale odpověděl Jiří Průžek a za 75 sekund Draci otočili stav díky Danielu Vachutkovi. Výsledek pojistil 62 vteřin před koncem při power play do prázdné branky Lukáš Žálčík.

Třetí Třebíč vyhrála v Přerově 1:0 a po sérii tří porážek podruhé za sebou uspěla. Jedinou branku vstřelil už po 90 sekundách Erik Meluzín. Brankář Pavel Jekel udržel počtvrté v sezoně čisté konto. Zubři utrpěli čtvrtou porážku za sebou.

Čtvrtou výhru v řadě oslavil Prostějov, který zvítězil v Kolíně 6:2. Čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci zazářil Filip Jansa. Gól a dvě přihrávky zaznamenal Tomáš Jiránek. Kozlové dvakrát zkorigovali stav až při pětibrankové ztrátě a prohráli potřetí za sebou.

Obhájce vítězství v první lize Jihlava vyhrála ve Frýdku-Místku 4:1. Počtvrté za sebou bodovala a z toho potřetí vyhrála. Od 9. minuty sice prohrávala po brance Vlastimila Dostálka, ale v čase 15:11 vyrovnal Tomáš Chlubna a po 87 sekundách druhé třetiny otočil stav Tomáš Čachotský. Ještě ve druhé třetině se prosadili také Tomáš Harkabus a Vlastimil Bilčík.

Třináctá Slavia doma porazila Sokolov 3:1 a vyhrála teprve podruhé z posledních devíti zápasů. Poslední Pardubice B v Chrudimi zdolaly Litoměřice 4:1 a dosáhly na druhé vítězství z uplynulých deseti duelů.

Výsledky 28. kola první hokejové ligy:

Poruba - Vsetín 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Branky: 17. Hrníčko, 34. Střondala - 4. Rob, 18. R. Půček, 23. Š. Bláha. Rozhodčí: Skopal, Petružálek - Maštalíř, Kleprlík. Vyloučení: 5:4. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 2017.

Frýdek-Místek - Jihlava 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Branky: 9. Dostálek - 16. Chlubna, 22. Čachotský, 33. T. Harkabus, 37. Bilčík. Rozhodčí: Cabák, Šudoma - Hanzlík, Peluha. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:1. Diváci: 663.

Slavia Praha - Sokolov 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Branky: 7. Žejdl, 16. Roth, 38. J. Brož - 35. Kružík. Rozhodčí: Hucl, Valenta - Beneš, Thuma. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 610.

Pardubice B - Litoměřice 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky: 19. Matýs, 19. P. Machač, 25. Rákos, 43. Vildumetz - 30. O. Procházka. Rozhodčí: Micka, Mejzlík - Zídek, J. Dědek. Vyloučení: 7:4. Využití: 1:0. Diváci: 244.

Přerov - Třebíč 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka: 2. Meluzín. Rozhodčí: Grygera, Vrba - Blažek, Vašíček. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 608.

Kolín - Prostějov 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)

Branky: 38. Pajer, 45. Morong - 30., 34. a 44. Jansa, 5. Jiránek, 11. Staněk, 33. Martin Novák. Rozhodčí: Zubzanda, Kostourek - Jindra, Štofa. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1. Diváci: 600.

Šumperk - Zlín 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky: 23. Průžek, 25. Vachutka, 59. Žálčík - 4. P. Mrázek. Rozhodčí: Zavřel, T. Veselý - Otáhal, Kučera. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 1221.