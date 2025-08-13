Zafeiris? Já bych ho prodal. Pobavily mě kužely na míče, někteří sudí pískají jak amatéři
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Na spadnutí je odchod Christose Zafeirise ze Slavie. Co jsem četl ve Sportu, je to strašně lukrativní pro všechny strany – pro sešívky i Zafeirise. Přiznám se, že mě cifry překvapují. PAOK asi našel svého Onassise, jinak si to vysvětlit nedovedu. Aby Slavii nabízel obchod za 300 milionů korun, to je na řecký klub vysoce nestandardní věc. Navíc toho odrzlého záložníka vábí na vejplatu 80 milionů za rok. Je mi jasný, že pro Zafeirise jde o snovou nabídku. Určitě by ji přijal. O tom se nemusíme bavit. Slavia má přetlakový mužstvo. Personálně by si poradila. Zároveň by ztratila hráče v nešikovné době, de facto v předvečer Ligy mistrů.
Touha odejít bude jistě obrovská. Zafi by šel domů, mezi svý lidi, kamarády a známý. Na účet by mu chodila každej měsíc raketa, což je asi ten největší stimul k opuštění Edenu. Já bych se za takovými pohádkovými penězi vydal taky. Domov je domov. A prachy jsou prachy. V dnešní době hrají mladí kluci především pro peníze, pro žízeň jsme hráli jen my. Časy se změnily, všichni koukají jen na bankovní účty. Mě ta doba nepotkala, jsem smolař, ale nestěžuju si. Žiju si dobře, mám se fajn.
Být Slavií, toho řeckýho kluka pustím. Špatně nehraje, to neříkám. Ale že by nějak řádil?