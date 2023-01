Kouč v první lize už to nevydržel... Výlev po další prohře baví internet

Věděli, že nepůjde o jednoduchou sezonu. Poté, co si hokejisté Šumperku vybojovali postup do první ligy, soustředí se klub hlavně na udržení v druhé nejvyšší soutěži. Poslední výsledky však cestě za záchranou neodpovídají. Draci prohráli devět zápasů v řadě, kvůli kterým před sebe pustili béčko Pardubic a padli na sestupové pozice. Poslední výprask 2:6 ve Zlíně pořádně vytočil šumperského trenéra Lukáše Majera. „S prominutím, už jsem úplně v hajzlu. Nemůžu už,“ ulevil si sedmadvacetiletý kouč. Na pozápasové tiskovce nešetřil ostrými výrazy a kartáčováním svých svěřenců.

Pogratuloval soupeři k zaslouženému vítězství, ocenil dodržování herního plánu v první třetině, tím však pozitivní část hodnocení skončila. Že ze strany Lukáše Majera nepůjde o běžný komentář k utkání, nasvědčoval i fakt, že po prohře se Zlínem přišel před novináře v hráčském dresu.

Po představení v 41. kole Chance ligy dal svému týmu co proto. Výkon Šumperku přirovnal k silvestrovskému derby Sparty proti Slavii. Ale to byl pouze začátek...„Klukům v kabině jsen říkal, proto tady teď stojím v dresu, že od Nového roku jsme normální tréninkový kemp, kde mají hráči prostřednictvím Šumperku zajištěný veškerý podmínky. Udělali jsme ale obrovský chyby, kdy jsme vinou dobrých výsledků na hráče úplně netlačili. Téměř nikdo kromě první formace nehraje za to, co má vepředu na dresu. Všichni hrají za to, co mají na zádech, za to jméno,“ chrlil ze sebe Majer a názorně se otočil zády.

Jeden z nejmladších trenérů mezi profesionály, který v minulém ročníku pomohl udržet Šumperk v Chance lize, se ve Zlíně omluvil za svůj výstup, jinak ale podle svých slov nemá šanci se vyjádřit na video, když se u Draků nedělají tiskovky před kamerou. Každopádně doufal, že to Berani, nevystřihnou. Svým emocím dal někdejší hokejový obránce volný průběh.

„Je to k zblití, jakým způsobem nehrajeme o záchranu. Pokud nezačneme padat po držkách… V dubnu jsme se s*ali s Táborem a s Ústím, jsme z toho vyčichlí jako sv*ně. Já jedu dva roky bez nějaký pauzy pouze s třídenním volnem v Itálii,“ soptil šumperský kouč do kamery a následně i při odpovídání na dotazy novinářů. „Vzali jsme hráče, kteří by měli za klub a za ten dres padnout, nedělají to. Máme 11 kol, abychom to začali žrát a padali po držce.“

Při kritizování se pustil nejen do hráčů, ale i do sebe a celého realizačního týmu. Svým svěřencům však pořádně vytknul, že neblokují střely. I kvůli tomu by se podle Majera málokterý klub zajímal o hráčské výměny. „Ku**a! Já být v té obraně, tak to tam sežeru, chytám to tam v zubech! Hraješ ve Zlíně, to je svátek, a oni stejně nezblokují střelu... Nabízím je už měsíc na trejd. Nikdo je nechce! Hronov možná, Hronov by nás chtěl," nebral si servítky bývalý kouč juniorky Českých Budějovic.

Majer přiznal, že už je vyřízený, že již nemůže. Každý den se ale s kolegy snaží dávat Šumperku všechno, co může. Klubovému vedení měl dokonce dvakrát nabídnout rezignaci, pokaždé ale odmítlo. Po deváté prohře v řadě údajně učiní šéfům Draků stejnou nabídku. Pokud znovu nepřijmou, přijde znovu do práce a bude dál bojovat. Na pardubický B-tým ztrácí pouze tři body, boj o záchranu pořád nevidí ztraceně.

„Pokud se ale nějaký trenér najde, velmi rád mu kompletně všechno přenechám, ale ať ku**a to mužstvo nastartuje! Ať přijde třeba Franz Straka to tam zm**at," zmínil Majer v plamenné řeči známého fotbalového kouče. Vůdce střídačky Draků si nedělá iluze. V případě, že opravdu skončí v Šumperku, nikdo jiný po něm nesáhne a vrátí se k trénování dětí.

Zatímco Šumperk drtí tíha prvoligového dna, Zlín se konečně chytá. Pod trenérem Milošem Říhou se Beranům, kterým generální manažer Robert Hamrla na začátku ledna kvůli mizerným výkonům škrtnul 40 procent z odměny, povedlo vyhrát počtvrté v řadě za tři body. Vybojovat si účast aspoň v předkole play off ale bude stále tuhý boj. O poslední místa ve vyřazovací části se Zlínští stále tahají s Jihlavou, Kolínem či Sokolovem.