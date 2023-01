Otočka v případu Gazda. Do Třince nepůjde, ale o titul si může zahrát jinde

V příběhu Daniela Gazdy přichází další otočka. Obránce dřív nakukoval do reprezentace, jenže se Zlínem zahučel do 1. ligy. Plán zněl, že by se měl stát součástí velké jízdy, která vyvrcholí návratem do extraligy. Jenže tady to dost drhne, Zlín se sice poslední dobou zvedá, ale nepatří k aspirantům na postup. A o beka je v elitní soutěži zájem. Na hostování si odskočil do Českých Budějovic a sezonu měl dohrát v Třinci. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz nastala ale změna.

Zlín se nakonec nedomluvil s Oceláři, přesto by Gazda sezonu v extralize dohrát mohl, pokud se jeho klub nakonec nevypne k bojům o postup. Vypadá to, že pětadvacetiletý obránce skončí nakonec v Pardubicích jako pojistka pro závěr sezony. Kluby by se měly brzy domluvit, Třinec je v současné chvíli patrně už ze hry.

Zhatit přesun může jedině, když se začne Zlínu extrémně dařit. Dynamo by mělo ofenzivního beka využít, až když mu skončí práce v 1. lize. V případě, že by jeho tým najel na vítěznou vlnu, začal vyhrávat, válel v play off a nakonec přeci jen zamířil do baráže, Gazda by si extraligu už v sezoně nezahrál.

Nic se nemění na tom, že od příští sezony by se měl bek přesunout do Komety, která o něj stojí dlouhodobě. Třinec nabízel Zlínu hráčskou kompenzaci, jejíž součásti se měl stát jiný bek Jan Jaroměřský. Z toho ale podle posledních zpráv sešlo. Plán se mění, že Gazda ve Zlíně zůstane do konce sezony. Pokud v tu chvíli budou Pardubice ještě ve hře, přesune se k nim.

Ve 29 zápasech 1. ligy Gazda posbíral 20 bodů (9+11), v 9 zápasech za České Budějovice rovněž nabídl slušnou produktivitu s 5 body (3+2). Zkušenosti s přesunem jinam má z poslední sezony, kterou dohrával ve Finsku, a má bronzovou medaili za třetí místo s Ilvesem Tampere.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE