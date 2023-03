Šéf Třebíče o ambicích či baráži: Být trenérem Kladna, klidně nespím

Vyhráli jste s Třebíčí základní část Chance ligy. Jaké jsou vaše cíle pro play off?

„Teď nás každý považuje za jednoho z favoritů, protože jsme první, ale ze zkušenosti vím, že v play off začínáte od nuly. I kdybych byl v pozici trenéra týmu z předkola, tak vám řeknu totéž. Vyřazovací část je úplně jiná soutěž. Potom, co jsme namlsali diváky i klub, tak chceme napravit loňské vyřazení ve čtvrtfinále se Sokolovem. Základním cílem je pro nás semifinále, dál se nedíváme.“

Už několik kol před koncem základní části bylo patrné, že směřujete za prvenstvím. V čem vidíte hlavní sílu týmu? Je to kabina? Ptám se, protože to není zase tak dlouho, co kvůli covidovému snižování platů byl v klubu celkem povyk.

„Zásadní je to, že jsme neměli výkyvy, takže jsme se nedostali do nějaké herní nepohody. Kluci věřili systému. Mezi nimi jsou stěžejní hráči jako Dočekal, Bittner, Jekel, Psota a Bořuta. Ostatní vzali svou pozici a hráli pro mančaft. A ta doba, kterou jste zmínil, byla složitá. Já tu sice ještě nepůsobil, ale dodnes slýchávám, že to nebylo ideální. Klub to ustál a atmosféra v kabině i v klubu je výborná. Důkazem je naše základní část.“

Poslední dva zápasy, kdy už jste měli prvenství v kapse, dopadly prohrou. Nebojíte se té povolené uzdy před play off?

„Pro trenéra tohle nikdy není příjemné. Někde vzadu v hlavě