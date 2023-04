Z Hufa jsou střelci paf. Promluvil jsem k sobě, líčí gólman Zlína. Těší se domů

Ten, který v sezoně přechytal extraligového šampiona Libora Kašíka a ve finále Chance ligy deptá vsetínské střelce. Daniel Huf (23) je poklad Beranů a jejich naděje na postup do baráže s Kladnem. Nedělní partii ovládl, pustil jediný gól ze 43 střel a za stavu 1:1 se těší na domácí bitvy. „Touha urvat vítězství byla obrovská,“ říká gólman Zlína.

Druhý zápas jste Zlínu ve Vsetíně vyloženě vychytal. Máte stejný pocit?

„Osobně jsem šťastný, že odsud vezeme důležitý bod. I chlapi mi hodně pomohli. Bylo tam hodně zblokovaných střel. Všichni museli vidět, že jsme bojovali a společně šli za svým cílem. Já jsem šel do zápasu s tím, že chci chlapům rozhodně pomoct víc než v sobotu. Celou noc jsem se nemohl dočkat, až utkání začne. Jsem rád, že se to povedlo.“

Vyčítal jste si něco v prvním duelu?

„To ne. Ale ten zápas jsem si přehrál. Sám k sobě jsem si promluvil. Mám to tak v každé sérii. Musím si soupeře přečíst. Po sobotě byla touha urvat vítězství obrovská.“

Paradoxně v sobotu jste hráli líp a prohráli.

„I v neděli jsme hráli dobře. Ale Vsetín na to opravdu hodně vlítl a přestřílel nás. Oba zápasy byly bojovné. Ten první jsme nezvládli vlastními chybami. Co se týká atmosféry, tohle mě baví víc, než když nebyli v covidovém období na tribunách žádní fanoušci. Ve Zlíně máme větší zimák, větší kapacitu, přijde víc lidí. Takže to bude ještě lepší.“

V neděli už jste nechodili do šatny venkem kolem diváků, ale útrobami Lapače. To vám v rámci bezpečnosti doporučili pořadatelé?

„Když jsme přijeli, chtěl jsem se jít zase podívat k ledu, ale zjistil jsem, že dveře jsou zamčené. Musel jsem jít druhou stranou. Řekli nám, že máme chodit tudy. Odteď budeme tou cestou chodit asi pořád.“ (úsměv)

Když jste na konci hráli ve čtyřech proti šesti, co se vám honilo hlavou?

„Že to zvládneme.“