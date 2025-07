Při loučení s Wimbledonem naopak neuspěla dvojnásobná šampionka Petra Kvitová, která podlehla nasazené desítce Američance Emmě Navarrové 3:6, 1:6. Karolína Muchová prohrála s Číňankou Wang Sin-jü 5:7, 2:6.

Devětadvacetiletá Krejčíková vyhrála duel proti 56. hráčce světa a čerstvé finalistce z Eastbourne Ealaové po dvou hodinách. Soupeřce vzala pětkrát servis a přehrála ji v počtu vítězných míčů 43:24. Pomohlo jí také šest es.

Siniaková potvrdila, že se jí proti Čeng Čchin-wen na trávě daří, vyhrála proti ní na tomto povrchu i třetí vzájemný zápas. V utkání, které bylo odložené z pondělka, zvítězila po bezmála dvou a půl hodinách a postoupila do 2. kola Wimbledonu potřetí za sebou. Dál se utká s čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou a bývalou světovou jedničkou Naomi Ósakaovou z Japonska.

Menšík prošel do 2. kola Wimbledonu poprvé v kariéře, 86. hráče světa Gastona vyřadil po dvou hodinách hry. Přišel pouze o druhý set kvůli ztracenému podání v 10. hře, poté už ale soupeři brejk nepovolil. Pomohlo mu také 20 es. V další fázi se utká s Američanem Marcosem Gironem, nebo Argentincem Ugem Carabellim.

Macháč postoupil do 2. kola Wimbledonu podruhé za sebou a vyrovnal loňské maximum. Džumhura předčil v poměru vítězných míčů 39:20, v utkání přišel jen o jeden servis. Příště narazí na Dána Augusta Holmgrena.

Loučící se Kvitová, která turnaj ovládla v letech 2011 a 2014, prohrála s loňskou čtvrtfinalistkou Navarrovou za 62 minut. Doplatila na 31 nevynucených chyb, soupeřka udělal jen tři. V prvním setu nevyužila Kvitová vedení 3:1 s brejkem a prohrála zbývajících pět her. Ve druhé sadě už česká hráčka vybojovala jen jeden game.

Pětatřicetiletá rodačka z Bílovce, která se vrátila v únoru po mateřské přestávce a loňském porodu syna Petra, prohrála na trávě i druhý letošní zápas. Zaznamenala sedmou porážku z osmi zápasů, do kterých nastoupila. Kariéru plánuje vítězka 31 titulů na okruhu WTA definitivně ukončit na US Open, který se uskuteční na přelomu srpna a září.

Muchová neuspěla v úvodní fázi Wimbledonu počtvrté za sebou. Na grandslamech prohrála letos třetí ze čtyř zápasů, v 1. kole vypadla také na antukovém Roland Garros. Finalistce letošního turnaje v Berlíně Wang Sin-jü podlehla za necelou hodinu a půl.

Olomoucká rodačka, která se potýká se zraněním levého zápěstí, přišla čtyřikrát o servis, soupeřku brejkla jen jednou. První set prohrála kvůli ztracenému podání v 11. hře. Ve druhé sadě brzy ztrácela 0:4 a manko již nedohnala.

Končí Zverev i Pegulaová

Třetí tenista žebříčku Alexander Zverev z Německa v prvním kole prohrál 6:7, 7:6, 3:6, 7:6 a 4:6 s Arthurem Rinderknechem z Francie. Vstup do londýnského grandslamu naopak bez problémů zvládl první hráč světa Ital Jannik Sinner z Itálie, který porazil 6:4, 6:3 a 6:0 krajana Lucu Nardiho.

V soutěži žen nečekaně skončila světová trojka Jessica Pegulaová, kterou porazila 6:2, 6:3 až 116. hráčka žebříčku Elisabetta Cocciarettová z Itálie.

Zverev s Rinderknechem zápas rozehráli už v pondělí, ale za stavu 1:1 byl duel přerušen. Dohrávka lépe vyšla 72. hráči světa, který mohl utkání ukončit už ve čtvrté sadě, ale v tie-breaku promarnil vedení 5:3 a ztratil ho 5:7.

Obrat Zverevovi nepomohl, protože v rozhodujícím setu přišel za stavu 1:1 o podání a soupeř už výhodu brejku udržel. Rinderknech si tak vyrovnal wimbledonské maximum a jeho dalším soupeřem bude Cristian Garín z Chile.

Zverev naopak potvrdil, že v All England Clubu se mu nedaří. Zatímco na Australian Open, Roland Garros i US Open už došel až do finále, na londýnské trávě zůstává jeho maximem čtvrté kolo.

Finalistka loňského US Open Pegulaová měla před příjezdem do Londýna slušnou formu: minulý týden vyhrála přípravný turnaj na trávě v Bad Homburgu, kde ve finále zdolala Polku Igu Šwiatekovou. V úvodním kole grandslamu vypadla jednatřicetiletá Američanka poprvé od Roland Garros 2020.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 53,6 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Paul (13-USA) - Monday (Brit.) 6:4, 6:4, 6:2, Sonego (It.) - Faria (Portug.) 6:3, 6:4, 6:2, Sinner (1-It.) - Nardi (It.) 6:4, 6:3, 6:0, Basilašvili (Gruz.) - Musetti (7-It.) 6:2, 4:6, 7:5, 6:1, De Minaur (11-Austr.) - Carballés (Šp.) 6:2, 6:2, 7:6 (7:2), Navone (Arg.) - Shapovalov (27-Kan.) 3:6, 6:4, 6:1, 6:4, Kecmanovič (Srb.) - Michelsen (30-USA) 6:2, 3:6, 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), Marozsán (Maď.) - McCabe (Austr.) 6:1, 6:4, 6:3, Vukic (Austr.) - Tseng Chun-Hsin (Tchaj-wan) 6:3, 6:4, 4:6, 7:6 (7:4), Van de Zandschulp (Niz.) - Arnaldi (It.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4, Ofner (Rak.) - Medjedovič (Srb.) 7:6 (10:8), 3:1 skreč, Močizuki (Jap.) - Zeppieri (It.) 2:6, 3:6, 6:3, 7:6 (8:6), 7:5, Cazaux (Fr.) - Walton (Austr.) 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (5:7), 6:1, Fritz (5-USA) - Mpetshi Perricard (Fr.) 6:7 (6:8), 6:7 (8:10), 6:4, 7:6 (8:6), 6:4, Munar (Šp.) - Bublik (28-Kaz.) 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:2, Martínez (Šp.) - Loffhagen (Brit.) 2:6, 6:2, 6:4, 6:2, Evans - Clarke (oba Brit.) 6:1, 7:5, 6:2, De Jong (Niz.) - Eubanks (USA) 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (7:3), Holmgren (Dán.) - Halys (Fr.) 7:6 (7:4), 6:3, 6:4, Rinderknech (Fr.) - Zverev (3-Něm.) 7:6 (7:3), 6:7 (8:10), 6:3, 6:7 (5:7), 6:4, Cobolli (22-It.) - Žukajev (Kaz.) 6:3, 7:6 (9:7), 6:1, Moutet (Fr.) - Comesaňa (Arg.) 6:4, 6:4, 6:2, Čilič (Chorv.) - Collignon (Belg.) 6:3, 6:4, 6:3, Hijikata (Austr.) - Goffin (Belg.) 6:3, 6:1, 6:1, Opelka (USA) - Ševčenko (Kaz.) 6:3, 7:5, 7:6 (7:4).

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Cocciarettová (It.) - Pegulaová (3-USA) 6:2, 6:3, Kasatkinová (16-Austr.) - Arangová (Kol.) 7:5, 6:3, Alexandrovová (18-Rus.) - Honová (Austr.) 6:2, 7:5, Lamensová (Niz.) - Jovicová (USA) 6:1, 6:1, Samsonovová (19-Rus.) - Jointová (Austr.) 6:3, 6:2, Tausonová (23-Dán.) - Watsonová (Brit.) 2:6, 6:4, 6:3, Erjavecová (Slovin.) - Kosťuková (26-Ukr.) 3:6, 6:3, 6:4, Beguová (Rum.) - Juvanová (Slovin.) 7:6 (8:6), 1:6, 6:3, Volynetsová (USA) - Mariaová (Něm.) 3:6, 7:6 (7:4), 6:1, Kalinská (Rus.) - Stojanovičová (Srb.) 6:3, 7:6 (7:4), Sönmezová (Tur.) - Cristianová (Rum.) 7:6 (7:3), 6:3, M. Andrejevová (7-Rus.) - Šarífová (Eg.) 6:3, 6:3, Šwiateková (8-Pol.) - P- Kuděrmětovová (Rus.) 7:5, 6:1, Mboková (Kan.) - Frechová (25-Pol.) 6:3, 6:2, Sakkariová (Řec.) - Blinkovová (Rus.) 6:4, 6:4, Bronzettiová (It.) - Teichmannová (Švýc.) 6:4, 7:5, McNallyová (USA) - Burrageová (Brit.) 6:3, 6:1, Collinsová (USA) - Osoriová (Kol.) 6:3, 6:2, Starodubcevová (Ukr.) - Jonesová (Brit.) 1:6, 6:3, 6:1, Dolehideová (USA) - Rusová (Niz.) 6:2, 6:2, Baptisteová (USA) - Cirsteaová (Rum.) 6:7 (0:7), 6:1, 6:2, Bouzasová (Šp.) - Seidelová (Něm.) 6:3, 3:2 skreč, V. Kuděrmětovová (Rus.) - Ču Lin (Čína) 6:3, 6:2.