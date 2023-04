Říha o vzestupu Zlína: Soudržnost i provzdušnění. Řešte už fanoušky!

Kalhoty měl pocákané od šampaňského, čemuž se smál. Tohle byl večer, kdy by si nechal Miloš Říha mladší klidně o hlavu rozmlátit hokejku a k večeři si naservírovat puk s ledem. „Měli jsme i štěstíčko, ale to se přikloní k tomu správnému týmu,“ prohlásil kouč hokejového Zlína v rozhovoru pro iSport.cz bezprostředně po vítězném šestém finále Chance ligy se Vsetínem (3:2 v prodloužení) . V hlavě už mu začínala šrotovat barážová série s Jágrovým Kladnem.

Celé finále bylo vypjaté, až moc. Nebylo to kolikrát přes čáru?

„Všichni jsme se bavili o tom, že půjde o svátek hokeje, ale někteří lidé ho bohužel extrémně vulgárním a agresivním chováním zkazili. Určité věci k tomu nepatří a já se s tím neztotožňuju. Děje se to několik let a pořád to někdo nechce řešit. Myslím, že by se to řešit mělo, než se stane něco hodně špatného.“

Po sobotním utkání na Lapači dokonce málem zaútočily desítky lidí na váš autobus. Byl jste uvnitř?

„Hráči a realizační tým jsme ještě byli v kabině. V autobuse byl jeden hráč a Martin Kotásek (vedoucí mužstva). Tohle už bylo úplně šílené, za hranou.“

Na šestý zápas ve Zlíně nebyli fanoušci soupeře ve velkém vpuštěni. Hodnotíte to jako dobrý krok?

„Nevidím jiné řešení. V neděli jsme se domluvili se Vsetínem, jak to bude, a další den vydali prohlášení, že s tím nesouhlasí. Tomu vůbec nerozumím. Takové jednání se mi nelíbí. Úplně zbytečně to mělo takový průběh. Věřím, že jsou ve vsetínském táboře fajn fanoušci, ale ti, co tady byli minule, napadli i rodiny.“

Ještě někdy před třemi měsíci na tom byl Zlín bídně. Co vězí za takovým obratem?

„Tvrdá práce, soudržnost. Kluci se tomu podřídili. Tým se provzdušnil. I když na jménech oslabil, v play off se ukázalo, že změny v kádru byly dobrý krok.“

Jak vám teď je po těle a na duši?

„Za obrovskou obětavost si to kluci zasloužili. V prodloužení to v oslabení odblokovali. Musím jim poděkovat. Jsme hrdý na ně, na celý Zlín, na fanoušky. Je to fantastické, úžasné! Zvládli jsme to, a to je důležité. Věřil jsem, že přijde moment, kdy rozhodneme. Když jeden tým nedá v prodloužení šance, bývá to tak, že pak udeří ten na druhé straně. Měli jsme i štěstíčko, ale to se přikloní k tomu správnému týmu. Hokejově to byla velmi podobná série jako předtím s Porubou.“

Byla ve vás na konci malá dušička? Soupeř lépe bruslil, měl šance a v prodloužení zazdil tutovku v přesilovce Pavel Klhůfek.

„Nechtěli jsme vedení bránit, ale byli jsme moc pasivní. Ve třetí třetině oni měli jednoznačně víc ze hry. Dostali jsme smolný gól na 2:2 a zahodili jsme dvě přečíslení dva na jednoho. Pak samozřejmě přišla nervozita, dohrávali jsme na pár lidí. Někteří hráči nám odstoupili, stáhli jsme sestavu na tři lajny a soupeř měl víc sil. V celé sérii bylo klíčové, že jsme odvezli jednu výhru z ledu soupeře. I když se nám ten zápas herně tolik nepovedl.“

Měli jste celkově lepšího brankáře?

„V konečném důsledku jo. Hufínovi (Danielu Hufovi) jsme věřili. Bez gólmana úspěch neuděláte. V Naganu to taky brankář (Dominik Hašek) zavřel. Jsem rád, že Hufíno ukázal všem, že je nejlepším gólmanem této soutěže. Hodně lidí říkalo, že oni jsou hokejovější. Ale na to se nehraje. Ani na počet střel. Jde o to, kdo vyhraje. Jakým způsobem, to nikoho moc nezajímá.“

Co vás čeká v dalších dnech?

„Musíme teď odfrknout, zregenerovat. Dva dny navíc nám hodně pomůžou. Zmáčkli jsme to nadoraz. Jet na sedmý zápas v tomto stavu by nebylo dobrý... Neměl bych to říkat, ale jsme docela dost pomlácení. Baráž je samostatná a specifická soutěž. Uděláme maximum pro to, abychom se vrátili do extraligy. Těžko dělat nějaké prognózy, než to začne. První dva zápasy napoví. Máme nějaký čas na regeneraci, doufám, že se kluci dají do kupy.“

Máte plán na Rytíře?

„Víme, co hrají. Nějakou přípravu jsme si dělali. Věřil jsem, že baráž uděláme. Na jejich přípravných zápasech jsme měli zvědy. Kladno má v kádru ikony českého hokeje, Jardu Jágra, Tomáše Plekance. Ale na to se nemůžeme koukat. Hrával jsem proti nim v Chance lize. Vím, o čem to bude a že to bude těžké.“

Mohl by proti Kladnu hrát i kapitán Pavel Kubiš, jenže finále vynechal kvůli zranění?

„Věřím, že ano.“