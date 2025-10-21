Řepka: Do filmu jsem řekl všechno. Něco nevěděla ani máma! Film v kinech příští měsíc
Po několika letech natáčení v listopadu vstoupí do kin očekávaný snímek Hříšník Řepka a při této příležitosti byla v úterý v centru Prahy uspořádána tisková konference. Snímek mapující fotbalovou kariéru a osobní život fotbalového bouřliváka Tomáše Řepky má premiéru 11. listopadu. „Těším se na to, ale nechci to vidět dřív než na premiéře. Petr Větrovský mě neustále přemlouval, ale prostě nechci. Věřím, že to bude tvrdý, syrový a opravdový. Tak jsem si to přál. Byl to můj život a já ze sebe odmítám dělat někoho, kým nejsem a ani jsem nebyl,“ vysvětlil Tomáš Řepka s tím, že neočekává nejpozitivnější snímek.
V rámci tiskové konference byl odhalen také trailer k filmu a ten na procházku růžovou zahradou opravdu vůbec nevypadá. „Je to možná zajímavé, ale to, že to Tomáš nechce vidět, pro mě není vůbec příjemný. Není mi z toho komfortně, protože si na jednu stranu přál tvrdý a opravdový film, ale teď to nechce vidět. Už na první schůzce mi řekl před několika lety, že jeho podmínka je, že ho nebudu adorovat, protože on žádný hrdina z pohádky není. To jsem mu splnil,“ vysvětlil režisér Petr Větrovský, jenž má za sebou oceněné snímky o Janu Kollerovi a Gabriele Soukalové.
Film se jmenuje Hříšník a tento název nápadně připomíná jeho životní styl. Už z traileru je vidět, že se bude pravděpodobně jednat o velmi hlubokou sondu do nitra známého fotbalového rebela. „Chtěl jsem ze sebe dostat všechno ven. Já jsem v sobě nosil ty skryté emoce dlouhé roky. Možná dvacet anebo dvacet pět let. Mlelo se to ve mně v mém nitru, a když jsem se rozhodl, že uděláme film, chtěl jsem dát všechno ven. Řekl jsem tam věci, které jsem neřekl ani mé mámě. Sám jsem zůstal často překvapený, co jsem Petrovi všechno řekl. Je na něm, co tam z toho dal. Může použít všechno. Já si za tím stojím, vím, jak jsem žil a byla to jízda, ale neměnil bych,“ vysvětloval bývalý řízný obránce Řepka.
Ten se navíc chystá na velké turné. Už 5. listopadu totiž startuje velkolepé Hříšník tour k očekávanému snímku, kde budou moct diváci vidět film dřív, než bude jeho premiéra, a to dokonce za účasti Tomáše Řepky, besedy s ním a autogramiády. „Film budí zájem několik let a teď jsme v cílové rovince. Ještě před touto tiskovou konferencí byly těsně před vyprodáním už dvě kina, což je skvělé vzhledem k tomu, že dnes teprve zahajujeme kampaň. Tomáš táhnul vždycky na hřišti i mimo něj a věřím, že to tak bude i s filmem,“ řekl režisér snímku Hříšník Petr Větrovský. Všechny zastávky najdete na www.hrisnikrepka.cz.