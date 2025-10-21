Krejčího cenovka přehoupla půl miliardy, je výš než Souček. Posun u Karabce i gólmanů
Mezi Patrika Schicka a Adama Hložka se vklínil Ladislav Krejčí. Obránce Wolverhamptonu je po aktualizaci dat renomovaného serveru Transfermarkt druhým nejhodnotnějším českým fotbalistou. Nyní se dostal na částku 22 milionů eur (550 milionů korun), čímž předskočil Tomáše Součka, záložníka West Hamu. Jak jsou na tom další vybraní domácí hráči, u kterých došlo ke změně?
Tomáš Souček
West Ham, 30 let, záložník
Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 15 milionů eur
Rozdíl v hodnotě: - 3 miliony eur
Několik let v kuse držel pozici nejhodnotnějšího českého hráče, nyní se reprezentační kapitán propadl z druhé na čtvrtou příčku. Věk nelze zastavit a třicetiletému středopolaři se tak vedle minutáže v klubu snižuje také hodnota. S cenovkou 15 milionů eur se nyní bojovný záložník vrátil zpět tam, kde byl po příchodu do Londýna před necelými šesti lety a velmi pravděpodobně se jeho hodnota bude snižovat i dál.
Vladimír Coufal
Hoffenheim, 33 let, obránce
Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 3 miliony eur
Rozdíl v hodnotě: - 2 miliony eur
U ostříleného veterána se s postupným snižováním ceny musí počítat. Doba, kdy Vladimír Coufal patřil mezi nejhodnotnější české fotbalisty, je dávno pryč. A s poslední aktualizací dokonce po několika letech vypadl z první dvacítky. Po letním odchodu z West Hamu se sice 33letý pravý bek usadil v základní sestavě Hoffenheimu a ukazuje dobrou výkonnost, jenže přesun do méně kvalitní soutěže i klubu v součtu s přibývajícími roky nelze ignorovat.
Alex Král
Union Berlín, 27 let, záložník
Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 5 milionů eur
Rozdíl v hodnotě: - 1 milion eur
Možná trochu překvapivě se mezi zlevněnými hráči objevil i Alex Král. Hostování ve španělském Espanyolu se mu sice vydařilo, ale klub za něj požadovanou transferovou opci nezaplatil. Takže se vlasatý záložník přesunul zpět do Unionu Berlín. Zde v osmi soutěžních utkáních nastoupil v základní sestavě pouze jednou a jeho cenovka tak klesla z šesti na pět milionů eur. Padl tak na nejnižší hodnotu za poslední tři roky.
Robin Hranáč
Hoffenheim, 25 let, obránce
Aktualizovaná hodnota: 5 milionů eur
Rozdíl v hodnotě: + 1,5 milionu eur
Zdaleka se neblíží hodnotě, na kterou dosáhl před rokem. Po loňském přestupu z Plzně do Hoffenheimu se vyhoupnul na 8 milionů eur. Jenže nehrál, byl na hraně nominace na bundesligová utkání. Zlom nastal až toto léto. Pětadvacetiletý stoper se výkonnostně zvednul, patří ke stabilním hráčům základní sestavy a dosud posbíral 8 soutěžních startů v klubu. Díky tomu je nyní na 5 milionech eur.
Vítězslav Jaroš
Ajax, 24 let, brankář
Aktualizovaná hodnota: 6 milionů eur
Rozdíl v hodnotě: + 2 miliony eur
V minulé sezoně přijal roli náhradního gólmana v Liverpoolu. A byť slavil zisk mistrovského titulu, nastoupil v brance do jediného ligového zápasu v sezoně. Proto zamířil na hostování do Ajaxu, slavné nizozemské značky, což se pozitivně projevilo na jeho herním vytížení i tržní hodnotě. Po roce a půl šel nahoru a zatím se zastavil na šesti milionech eur. Po Antonínu Kinském a Lukáši Horníčkovi je třetím nejhodnotnějším českým gólmanem.
Adam Karabec
Lyon, 22 let, záložník
Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 6 milionů eur
Rozdíl v hodnotě: + 2 miliony eur
Prosadil se v Lyonu. A možná až nad očekávání. Kreativní záložník, který v létě znovu opustil Spartu, naskočil do deseti soutěžních utkání (z toho osmkrát v základní sestavě) a zaznamenal bilanci 1+2. Díky tomu se protlačil do nominace národního týmu, dokonce už startoval v kvalifikačním utkání mistrovství světa 2026 proti Faerským ostrovům (1:2) a vstřelil premiérový gól. Aktuálně je oceněný na 6 milionů eur. Jeho tržní hodnota nebyla nikdy v kariéře vyšší.
Lukáš Horníček
Braga, 23 let, brankář
Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 8 milionů eur
Rozdíl v hodnotě: + 2 miliony eur
Jeden z největších skokanů mezi českými reprezentanty. Letní EURO jednadvacítek mu sice nevyšlo úplně podle představ, ale na klubové úrovni si nadále drží pevnou pozici jedničky a Horníčkova hodnota tak velice rychle stoupá. Za poslední rok vystřelila z dvou milionů eur na aktuálních osm a „Horny Czech“, jak mu v Braze přezdívají, je nyní druhým nejdražším českým brankářem. Mezi gólmany portugalské ligy se navíc v tomto ohledu posunul na třetí místo.
Ladislav Krejčí
Wolverhampton, 26 let, obránce
Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 22 milionů eur
Rozdíl v hodnotě: + 10 milionů eur
Šest zápasů, jeden vstřelený gól a zdařilé výkony. Krejčí zaujal ihned po příchodu do Wolverhamptonu a vypracoval se mezi nejlepší letní posily klubu, který momentálně bojuje o záchranu v Premier League. I proto se reprezentační obránce za poslední čtyři měsíce posunul v tržní hodnotě o neuvěřitelných deset milionů eur. Mimochodem, v minulé sezoně v Gironě po příchodu ze Sparty narostl o pouhé dva miliony eur.
11 nejhodnotnějších českých hráčů
(bez ohledu na datum aktualizace)
- Patrik Schick (Leverkusen): 27 milionů eur
- Ladislav Krejčí (Wolverhampton): 22 milionů eur
- Adam Hložek (Hoffenheim): 18 milionů eur
- Antonín Kinský (Tottenham): 15 milionů eur
- Tomáš Souček (West Ham): 15 milionů eur
- Martin Vitík (Boloňa): 11 milionů eur
- Pavel Šulc (Lyon): 10 milionů eur
- Václav Černý (Besiktas): 8 milionů eur
- Lukáš Provod (Slavia): 8 milionů eur
- Michal Sadílek (Slavia): 8 milionů eur
- Lukáš Horníček (Braga): 8 milionů eur