Trpišovský před Atalantou vzpomněl na Součka, chce útočit v jedenácti. Stihne Staněk návrat?
První zápas v Lize mistrů vyšel herně, ale ne výsledkově. Druhá zkouška nevyšla ani z jedné strany. Je tak logické, že se Slavia bude v Bergamu chtít odrazit především od úvodní remízy 2:2 s Bodö/Glimt. Čeká ji ale houževnatý soupeř, který ctí stejné herní principy, a s emotivním koučem Ivanem Juričem. „David Zima ho přirovnával k Houšťovi,“ usmíval se Jindřich Trpišovský, který se kvůli zdraví stále nemůže spolehnout na množství opor.
Chybí David Douděra, Tomáš Holeš a Igoh Ogbu. Dělá vám to těžkou hlavu?
„Není to jednoduché, na těžké zápasy chcete svoje top hráče. Kdo se trochu vyzná, zná kvalitu a typologii Atalanty. A kvalitě můžete čelit jen kvalitou a sehraností. Ta je naším problémem, bylo to vidět v posledních zápasech. Jsem rád, že to alespoň zvládáme dozadu a neděláme chyby, ale hrozně nás absence ovlivňují v zakládání útoku. David, Tomáš a Igoh byli minulý rok na hřišti skoro pořád a automatismy nám skvěle fungovaly. Ale beru to tak, že kluci, co nastupují, sbírají skvělé zkušenosti. Snad už se neobjeví žádný náhlý zdravotní problém. Chceme se přiblížit výkonu s Bodö, ne výkonu z Interu.“
Bude připraven Jindřich Staněk?
„Je s námi, trénuje. Ale zranění ho stále v jedné věci limituje, takže je jeho návrat spíš v rámci dní. Spíš nebude připravený. Ale třeba dojde k rapidnímu zlepšení… Rozhodně bude zpět na víkend.“
Jakou cítíte z týmu náladu po náročném období?
„Je to individuální. Někteří kluci nemají dobré období, takové chvíle prostě v sezoně nastanou. Zdravotní stav omíláme furt dokola, ale s tím si musíme poradit. I individuálními výkony se musíme dostat na loňskou úroveň. Chceme se prezentovat úplně jinak.“
Jak nastudovanou máte Atalantu?
„Viděl jsem oba zápasy v Lize mistrů a další tři v lize. Analytici toho ale samozřejmě viděli o dost víc, protože je tu nový trenér Jurič. Tým je ale hodně podobný, pokračují v tom, co přineslo úspěchy. Někteří hráči jsou tady prakticky deset let. I díky Lukáši Vorlickému tým dost známe, máme přehled. Těším se na to i z důvodu, že tehdy měli zájem o Tomáše Součka, hodně jsme to probírali. Říkal, že by tam chtěl, protože mají podobné principy. V některých ohledech na sebe narazí týmy, které řeší situace podobně. Na obou stranách nebude pro týmy moc prostoru pro hráče s míčem. Může to být hodně ofenzivní zápas, když se to brzy otevře gólem.“
David Zima pod koučem Ivanem Juričem nastupoval v Turíně. Co vám o něm řekl?
(usmívá se)„Že je po všech stránkách hodně náročný a pozápasový trénink byl mnohdy těžší než zápas. Přirovnával ho k Houšťovi, je impulzivní, ale zároveň žije fotbalem.“
Připravujete se speciálně na Ademolu Lookmana, střelce z památného finále Evropské ligy?
„Hodně se o něm bavíme, ale nejde probírat jen jednoho hráče. Je třeba připravovat se i na wingbeky, kteří doplňují vápno. Navíc netušíme, jestli nastoupí. Poté, co mu neklapl letní přestup, vypadl ze základní sestavy. Ale je tam třeba Krstovič, kterého dobře známe ze slovenské ligy, který je výborný. Před lety mi o něm říkal Kuba Hromada, ale už v té době pro nás byl nedostupný. Pak se mi líbí Sulemana nebo třeba Bellanova. To je snad nejrychlejší hráč, co jsem viděl.“
Zvolíte formaci na tři, nebo na čtyři obránce?
(usmívá se) „Ačkoliv tak poslední zápasy nevypadaly, jsme známí tím, že útočíme v jedenácti a bráníme v jedenácti. Věřím tomu, že s míčem budeme mít jedenáct útočníků a bez míče jedenáct obránců. Upřímně to ale podle mě sklouzne do mini soubojů jeden na jednoho. Nechte se překvapit.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|2
Real
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|3
Paris SG
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|4
Inter Milán
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|5
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|6
Karabach
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|7
Dortmund
|2
|1
|1
|0
|8:5
|4
|8
Manchester City
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|9
Tottenham
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|10
Atlético
|2
|1
|0
|1
|7:4
|3
|11
Newcastle
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|12
Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|13
Club Brugge
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|14
Sporting
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|15
Frankfurt
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|16
Barcelona
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|17
Liverpool
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|18
Chelsea
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|19
Neapol
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|20
Saint Gilloise
|2
|1
|0
|1
|3:5
|3
|21
Galatasaray
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|22
Atalanta
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|23
Juventus
|2
|0
|2
|0
|6:6
|2
|24
Bodo/Glimt
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|25
Leverkusen
|2
|0
|2
|0
|3:3
|2
|26
Villarreal
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|27
Eindhoven
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|28
FC Kodaň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|29
Olympiacos
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
|30
Monaco
|2
|0
|1
|1
|3:6
|1
|31
Slavia
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|32
Pafos
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1
|33
Benfica
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|34
Bilbao
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|35
Ajax
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
|36
Kajrat
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
- Osmifinále
- Play-off