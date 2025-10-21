Předplatné

ONLINE: Sparta - Třinec 1:1. Motor proti Hradci, trápící se Litvínov vede v Olomouci

Oscar Flynn z Třince se raduje z brzké branky proti Spartě
Oscar Flynn z Třince se raduje z brzké branky proti SpartěZdroj: ČTK / Vondrouš Roman
Hráči Olomouce se radují z gólu proti Litvínovu
Trenéři Olomouce radí svým svěřencům v utkání proti Litvínovu
Brankář Olomouce Matěj Machovský inkasuje proti Litvínovu
Brankář Olomouce Matěj Machovský v akci proti Litvínovu
Nicolas Hlava z Litvínova vstřelil gól proti Olomouci
Hráči Litvínova se radují z gólu proti Olomouci
Aleš Jergl z Hradce se raduje z branky do sítě Českých Budějovic
12
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Hokejisté Třince si můžou v dohrávce patnáctého kola extraligy pojistit první místo v třaskavém souboji v O2 areně s pražskou Spartou. V úvodním vzájemném klání na stejném místě Oceláři padli, Pražané chtějí navázat na vítězství nad Kometou. České Budějovice po porážce s Plzní hrají doma s Hradcem Králové, trápící se Litvínov se pokouší o restart v Olomouci. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE přestávka
02Tipsport257,61,12Detail
LIVE 2. třetina
12Tipsport3,13,52,25Detail
LIVE 1. třetina
11Tipsport2,1542,9Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec14921245:3032
2Brno16902543:4229
3Plzeň15812433:2528
4Č. Budějovice15900648:3427
5Pardubice16721646:3826
6Vítkovice15631546:3825
7Liberec16801737:3625
8Olomouc15801637:3825
9K. Vary16701835:3922
10Sparta15610842:3820
11Mountfield14440635:3420
12M. Boleslav16511931:4118
13Kladno16413833:4617
14Litvínov152011222:547
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů