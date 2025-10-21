ONLINE: Zbrojovka chce proti Opavě odskočit Táborsku. Sparta B - Příbram 0:1
Zbrojovka má proti Opavě šanci na pojistku prvního místa v tabulce Chance Národní Ligy. V současně hraném utkání rezerva Sparty hostí Příbram. Úvodní hvizd obou utkání je naplánován na 18.00 a vy je můžete sledovat ONLINE na iSportu.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|12
|10
|1
|1
|31:11
|31
|2
Táborsko
|13
|10
|1
|2
|30:11
|31
|3
Artis
|13
|7
|3
|3
|20:14
|24
|4
Opava
|12
|6
|5
|1
|21:10
|23
|5
Žižkov
|13
|7
|2
|4
|19:19
|23
|6
Slavia B
|13
|6
|1
|6
|23:14
|19
|7
Ústí
|13
|5
|3
|5
|23:20
|18
|8
Baník B
|13
|5
|3
|5
|22:19
|18
|9
Příbram
|12
|5
|1
|6
|12:20
|16
|10
Prostějov
|13
|4
|2
|7
|15:20
|14
|11
Chrudim
|13
|3
|5
|5
|16:25
|14
|12
Č. Budějovice
|13
|4
|2
|7
|12:22
|14
|13
Jihlava
|13
|3
|3
|7
|13:18
|12
|14
Sparta B
|12
|4
|0
|8
|10:26
|12
|15
Vlašim
|13
|2
|4
|7
|15:19
|10
|16
Kroměříž
|13
|3
|0
|10
|11:25
|9
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup