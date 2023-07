První krok k aréně v Jihlavě za dvě miliardy. Začala demolice staré haly

Stará hala Dukly by měla být nahrazena novou multifunkční arénou za miliardu korun • Michal Beránek/Sport

V Jihlavě bude do listopadu zbouraný starý zimní stadion a na jeho místě vznikne do podzimu 2025 víceúčelová aréna. Nebude sloužit jen hokeji a dalším sportům, počítá se tam i s konáním kulturních akcí. Stavbu za 1,9 miliardy korun bez DPH dnes symbolicky zahájili zástupci města, kraje a dodavatelské firmy GEMO ve Smetanových sadech u stadionu. Demoliční bagr poprvé narazil do stěny starého sportoviště krátce před 11:00.