Gólman střelec i rváč. Pařík je zpět: Bitku mi tu asi nedovolí. Stezku vnímá

Lukáš Pařík si zachytal na dvou šampionátech do 20 let, teď myslí na restart kariéry • Michal Beránek / Sport

Zkusil to, ale neuspěl. Brankář Lukáš Pařík se před čtyřmi lety dočkal draftu do NHL z velmi solidního 87. místa. Za mořem se však výrazněji neprosadil a hlavní tým Los Angeles Kings mu zůstal vzdálený. Chytal převážně v ECHL, což je až druhá farmářská liga. I proto zamířil zpět domů. Ve středu si připsal premiérovou výhru po návratu do Chance ligy, s Litoměřicemi slavil na Slavii skalp 5:3. Dvaadvacetiletý gólman, který v zámoří stihl bitku i gól, by se oklikou rád prosadil mezi nejlepšími. „Měl to tak i Stezka. A podívejte se, kde je teď,“ upozornil Pařík v rozhovoru pro iSport.cz.

Jaký byl váš ostrý comeback na český led?

„Určitě to mohlo být lepší. Výhra 5:3 je samozřejmě super a jsme vděční za to, že jsme mohli do sezony vstoupit vítězně. To je teď základ.“

V Chance lize jste naposledy chytal před necelými třemi lety. Cítíte změny? „Úroveň je vyšší, co si já pamatuju, je to něco jiného. Jsou tu lepší hráči a půjde to akorát nahoru. V ECHL bylo menší hřiště, což se nedá vůbec srovnávat, puky lítají odevšad, máte čtyřicet, padesát střel za zápas. Šikovností jsou hráči v Chance lize asi na podobné úrovni.“

Bojujete s širšími rozměry kluziště?

„Zabralo to nějakej čas. Pořád se tomu přizpůsobuju, pracujeme na tom s Vráťou (Vratislav Vajner, trenér brankářů). Dřeme na tom každej den, už má podle mě na hlavě šedivý vlasy. Nebýt jeho, je to ještě daleko horší.“

Kings vás draftovali poměrně vysoko. Proč jste se nedočkal větší šance?

„Moje výkonnost asi nebyla taková, jaká měla bejt. Pro mě dobrá zkušenost, taková ta dobrá rána. Makám na sobě, abych tu šanci dostal znova. Je to těžší, ale makám na tom každý den.“

Takže nový začátek?

„Tak nějak. On to tak měl i Stezka, stalo se mu to samý. Vrátil se do Česka, chytal Chance ligu a podívejte se, kde je teď. Zpátky v NHL! Šance je vždycky.“

Láká vás posun do extraligy?

„Do budoucna určitě ano. Teď jsem ale s tímto týmem, chci toho pochytat co nejvíc, hrát dobře.“

Nabídnete něco ze svého zámořského repertoáru? Gól, bitka?

„Nevím, jestli mi bitku trenéři úplně dovolí… (směje se) Když bude příležitost, uvidíme. Vždycky záleží na dané situaci, ale tady se to moc nepere, takže bitku asi ne. Gól? Pokusím se vždycky, když ta šance přijde.“