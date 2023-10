Čistka v hokejovém Zlíně! Končí dva hráči, odmítli nastoupit ve druhé lize

Na ledě to Zlínu v nové sezoně moc nejde. A jsou tady první „oběti“. Podle informací webu iSport.cz. byli z kádru s okamžitou platností vyřazeni útočníci Zdeněk Sedlák. ml. (23) a Fin Atte Huhtela (24)! Důvod? Výkonnostní. Oba měli o víkendu nastoupit za druholigový Hodonín, neboť se nedostali do sestavy pro zápas Chance ligy s Přerovem. To však odmítli.