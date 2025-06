Legendy bez Stanley Cupu: Malý bobr, Jumbo i Čechoslovák. Nestačilo ani 1 771 bodů

útočník / 1980-95 (Quebec, New Jersey, St. Louis)

Po odchodu z Československa v roce 1980 se ve službách Quebec Nordiques stal jedním z nejlepších centrů NHL. V roce 1981 získal jako nejlepší nováček Calder Trophy, v každé z prvních pěti sezon nasbíral přes 100 bodů. Povedlo se mu to pak ještě dvakrát. Zahrál si s bratry Antonem a Mariánem, patřili k prvním Evropanům, kteří v lize zářili. Vystřídal ještě New Jersey a St. Louis, hrál do 39 let. V play off postoupil jen jednou do finále konference s Quebekem v roce 1985.