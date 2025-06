Real Oviedo čekal na spasitele skoro čtvrt století. „Hodně let v bahně,“ poznamenal sám Santi Cazorla. Druhá, třetí, čtvrtá liga, ale nikdy ta elitní La Liga. Fanoušci přesto v marném boji, který párkrát téměř dopadl i definitivním koncem klubu, vždy tajně doufali.

Narodil se jen deset minut jízdy od Ovieda, hlavního města province Asturie, fanouškem místního Realu byl od samozřejmě odmala. Od osmi do šestnácti let za něj kopal, ale nikdy nepoznal dvě věci: jak vypadá atmosféra první ligy na stadionu Carlose Tartiera (dokončen rok po sestupu) a jaké to je navléknout za A tým slavný modrý trikot, Cazorla byl totiž kvůli finanční krizi donucen jít sbírat fotbalové štěstí do Villarrealu. Obě nesplněné věci si jakoby zázrakem odškrtl až o 21 let později.

Proč zázrakem? Opomeňme fakt, že ve čtyřiceti letech bývalý reprezentant stále válí na velice solidní úrovni (vrchol druhé španělské ligy), zatímco množství jeho vrstevníků je už dávno v důchodu… Vždyť Cazorla už dávno dle všelijakých predikcí doktorů ani nemusel chodit! Od roku 2015 se potýkal s hrozivými zdravotními problémy včetně infekcí v kotníku. Doktoři si lámali hlavu, proč se po operacích kotník nehojí, zatímco bakterie ve Španělově noze nadále řádila.

„Jednou mi řekli, ať už se nesoustředím na návrat k fotbalu, ale spíše k normálnímu životu. Hlavně ať si zvládnu hrát se synem na zahradě, nebo jít na procházku,“ popisoval své nehezké vyhlídky tehdy ještě dvaatřicetiletý hráč Arsenalu pro Guardian. Jelikož neznámá bakterie naprosto zničila část jeho šlachy a i kosti, hrozila klidně i amputace nohy. Arséne Wenger potvrdil, že za svou kariéru nikdy horší zranění neviděl.

Hraje za nejnižší možný plat

Věčně vysmátý šikula se nevzdal. Přes všechnu bolest a chmurné predikce lékařů se vrhl na dlouhou cestu za rehabilitací. Na pravém kotníku má nyní mimo jiné náhradní kůži odebranou z jeho předloktí (včetně kusu tetování), pod ní se skrývá kovová destička a nová achilovka. Od fotbalu měl tehdy Cazorla neuvěřitelnou pauzu 636 dní, prodělal dvanáct operací.

Jako zázrakem se pak vrátil do Villarrealu, kde odehrál na elitní úrovni dalších 70 utkání a kariéru zdánlivě finišoval v katarském al-Saddu. Ale to by nebyl pro dvojnásobného mistra Evropy dostatečně pohádkový konec.

„Je neuvěřitelné, že ten nejlepší konec kariéry zažívám ve 40 letech. Byl jsem fanoušek Ovieda od dětství, tohle je unikátní,“ prohlašoval dojatě. Zaplněné náměstí mezitím slavilo návrat klubu ze severu Španělska mezi elitu.

Semifinále play off zachránil Cazorla svou vytříbenou kopací technikou z přímého kopu. V Arsenalu se proslavil tím, že zvládal kopat standardky oběma nohama úplně stejně, nyní Almeríi potrestal levačkou. Dílo dokonal ve finále proti Mirandes, kdy proměnil důležitou penaltu, Oviedo pak zvládlo i prodloužení.

Mimochodem, fotbal už nehraje Cazorla pro peníze. Na své přání nastupoval za Oviedo za nejnižší možnou gáži, kterou regule profesionálního fotbalu ve Španělsku umožňují, 10 % z prodeje jeho dresů jdou zároveň přímo do klubové akademie.

Je to definitivní tečka? Těžko říct, prezident klubu je Martin Pelaez je prodloužení kontraktu, který čtyřicátníkovi končí za pár dní, otevřený. I kdyby ale skončil nyní, záložníkovo jméno navždy do historie. Jak totiž potvrdil starosta Ovieda, náměstí Plaza América s velkou fontánou, kde fanoušci často slaví úspěchy svého milovaného klubu, bude přejmenováno na Plaza Santi Cazorla. Dle neuvěřitelného příběhu malého kouzelníka zcela zaslouženě.