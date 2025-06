Jeho jméno najdete na internetu ve spojení se Spartou, Hradcem Králové nebo rodinným kempem ve vesnici Božanov ve východních Čechách. Joeri Heerkens, talentovaný fotbalový gólman, o kterého se momentálně zajímá slavný Ajax Amsterdam, má působivý příběh. S nizozemskou reprezentací si zahraje o zlato na EURO do devatenácti let v Rumunsku.

Rok 2025 se přehoupl teprve na začátek druhé poloviny, přesto se dá tvrdit následující: pro Joeriho Heerkense může jít v profesionální kariéře pravděpodobně o velmi zásadní a úspěšné období.

Mladý gólman ze Sparty se dostal v posledních dnech do spojení s Ajaxem Amsterdam. V něm by se mohl podle nizozemských zdrojů stát dvojkou za Vítězslavem Jarošem, nedávnou posilou z Liverpoolu. „Ajax ho sleduje už delší dobu a nyní pro přestup vidí vhodnou chvíli. Sparta by ho pouštěla jen nerada, ale sám Heerkens do Ajaxu chce,“ zveřejnil novinář Mounir Boualin ze serveru Soccer News a spekuloval o částce 1,5 milionu eur (asi 37,5 milionu korun).

Zájem nejslavnějšího nizozemského klubu o brankáře z Česka možná na první pohled trochu překvapí. Ovšem ne, příčiny jsou evidentní. Pojďme si všechno postupně vyjasnit.

Heerkens se narodil nizozemským rodičům ve východních Čechách, přistěhovali se tam před dvaceti lety. Od té doby v malé vesničce Božanov na Náchodsku provozují kemp, který se každé léto zaplní zahraničními hosty.

Srdečné pozvání do kempu a chalup

„Rádi bychom Vás, my, holandští provozovatelé Hillebrand a Natasja Heerkens s dětmi Joeri a Lente srdečně pozvali do našeho kempu a chalup. Těšíme se, že Vám budeme moci zařídit příjemnou a klidnou dovolenou,“ stojí na oficiálních stránkách s nizozemskou doménou.

To je důvod, proč Joeri Heerkens reprezentuje na aktuálním EURO hráčů do devatenácti let Nizozemsko. Jeho občanství má po rodičích. „Mám k Holandsku blíž, byl jsem tak vychovávaný. Uznávám jejich tradice, doma mluvím holandsky,“ vykládal na konci letošního března v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.

Přesto – jak sám přiznal – je vděčný Česku, protože fotbalově vyrostl v Broumově, Náchodě a Hradci Králové, kam přestoupil ve dvanácti letech. Tehdy poprvé opustil kemp v Božanově, kde hrál s hosty fotbal na škvárovém hřišti, a zabydlel se na internátě. „To bylo zatím nejtěžší období mé fotbalové kariéry. Zvlášť na začátku se mi hodně stýskalo po domově. Víkend jsem strávil v kempu a pak se mi nechtělo vracet,“ líčil upřímně Heerkens v nedávném rozhovoru pro nizozemský server Voetbalzone.

V roce 2021 přišla další velká změna. Během vzájemného utkání si ho všimla Sparta. Heerkens prošel její akademií a loňské jaro strávil jako osmnáctiletý na hostování v třetiligovém Loko Praha. Když se vrátil na Letnou, podepsal novou víceletou smlouvu.

A momentálně prožívá průlomový ročník, v němž se definitivně prosadil v dospělém fotbale. Na jaře se stal jasnou jedničkou ve sparťanském béčku, kterému po zimní pauze výrazně pomohl k záchraně ve druhé lize a současně k posunu na konečné páté místo tabulky. „Druhá liga je těžká, ale současně fantastická pro můj rozvoj,“ pochvaloval si Heerkens.

Velký příslib pro Spartu

V týmu, který je prošpikovaný produkty strahovské akademie, se mu dařilo i individuálně. V patnácti utkáních udržel sedmi čistých kont a trenér Luboš Loučka ho zejména po klíčové výhře nad Žižkovem (1:0) zařadil do skupiny hráčů, kterou označil spojením „velký příslib pro Spartu.“

Kromě toho se Heerkens letos v lednu posunul do áčka, kde působil v pozici trojky. „Trenéři brankářů mě hodně rozvíjejí. Je super, že můžu každý týden chytat za béčko a současně prožívat utkání s áčkem. Je jedno, jestli jsem na lavičce nebo na tribuně. Pořád se snažím navnímat nové věci,“ líčil Heerkens.

Momentálně je nejvíc na očích díky EURO hráčů do devatenácti let. Nizozemsko reprezentuje od listopadu 2023. Předtím působil dva a půl roku v českých mládežnických výběrech, v nichž odchytal patnáct soutěžních zápasů. Nakonec využil nabídky oblékat dres „Oranjes“.

A Heerkens má na dosah obrovský úspěch. Na turnaji, jemuž skauti z klubů napříč Evropou věnují velkou pozornost, si po pondělní výhře nad domácím Rumunskem zahraje finále proti Španělsku. A ať už to dopadne jakkoliv, je pravděpodobné, že po šampionátu bude řešit budoucnost. Kývne na případnou nabídku Ajaxu, nebo ho Sparta udrží v kádru?