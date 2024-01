Slavia je u dna: kritická situace! Eliáš hledá posily, pomůže i na ledě

V listopadu se legendární Patrik Eliáš stal sportovním poradcem klubu. A ve středu mezi střídačkami stařičkého stadionu v Edenu sledoval další bodovou ztrátu. Do kabin kráčel s výrazem pokerového hráče, za dveřmi ale probíhalo dusno.

Všichni si uvědomují, že tohle je hodně kritická situace. Sestup z extraligy, který klub postihl v roce 2015, je jedna věc, ale případný pád do amatérské druhé ligy, kterou hrají chasníci po práci nebo škole, to už by bylo opravdu příliš.

„Máme v plánu výrazné posílení kádru. Uvidíme, jestli to dopadne,“ říká trenér Pražanů Aleš Totter, jenž do Vršovic dorazil na konci listopadu spolu s Eliášem. „Patrik ještě pracoval pro New Jersey, po Štědrém dnu odletěl do Ameriky, ale v tomto týdnu se vrátil,“ doplňuje aktuální šéf střídačky na adresu někdejší hvězdy Devils.

Eliáš úřaduje v kanceláři, teď ovšem pomůže i v tréninku. Při své aktivní hráčské kariéře oplýval geniálními dovednostmi, ty se teď pokusí přenést na současné slávisty. Těm to momentálně vážně nelepí.

„Dělá dobrou práci, bude s námi každý den na ledě. S asistenty už řeší, co je třeba. Pomáhá nám, není mu aktuální situace jedno, stejně jako majitelovi, hráčům a nám trenérům,“ vysvětluje Totter zapojení druhého nejproduktivnějšího Čecha v historii NHL.

Co Slavii trápí? „Jsou to detaily, drobnosti, jenže ty rozhodují. Zápasy ztrácíme o gól jako teď proti Frýdku. O to víc je to pro kluky psychicky náročnější. Musíme být zodpovědnější v defenzivě a vynutit si výraznější tlak do soupeřovy branky,“ popisuje kouč.

Odhodlání, naštvání, stejně jako uvědomění, že slavný klub může sestoupit, vyčtete z tváře útočníka Matěje Berana. Ten po příchodu z Kladna patří k největším oporám s bilancí 9+8 v 26 zápasech.

„Máme zkušené i mladé hráče, každý z nich si tuhle situaci bere jinak. Je to v hlavách. Na složení kádru se mě však neptejte, navíc jsem přišel v průběhu sezony,“ oddechuje bojovný čahoun. „Musíme začít okamžitě bodovat, jinak to může dopadnout fakt špatně,“ předesílá.

Beran už dříve okusil Chance ligu v Litoměřicích a potvrzuje trend, že se úroveň soutěže zlepšuje. „Když to srovnám s dobou před třemi lety, kdy jsem ji hrál, je to úplně něco jiného,“ potvrzuje. I proto může být pro slávisty obtížné své rivaly v tabulce dostihnout, řada klubů navíc funguje jako farma extraligových celků, které do nižší soutěže mohou případně poslat zkušenější borce z elitní úrovně. „Tohle neřešíme, to jde mimo nás. Musíme sami začít vyhrávat a soustředit se na naše výkony,“ nehledá přesto Beran výmluvy.

A burcuje: „Bojujeme za Slavii, není podstatné, kdo má jaké jméno na dresu, jde o tým!“

Zatím jsou strávené chvíle na vršovickém zimáku chmurné, jediné, co připomíná extraligu, je cena piva za 65 Kč a staré dresy z mistrovských let na těch pár stovkách fanoušků, kteří sem ještě chodí.