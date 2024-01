Kometa vstala z hrobu! Má hledat posilu do branky. Bek s dírou v noze

Fakt se to stalo? Je to vůbec možné? Diváci v Brně nechápali, co se děje, a vzpomínali na senzační otočku českých juniorů na nedávném MS v bitvě o bronz s Finskem. Hráči Komety sice za výkon proti Pardubicím metál nedostanou, ale ukázali, že mají velkou vnitřní sílu. Co Dynamo? Dvě třetiny výborné, o to víc nechápal kouč Václav Varaďa finální blackout. Po bitvě si hráčům řekl v kabině své, na tiskovku dorazil se zpožděním.

Když Martin Kaut na startu prodloužení zavěsil na 7:6, vrátil aspoň částečně radost na stranu hostů. Ale ti stejně museli odjíždět zklamaní, rozčarovaní sami ze sebe. Zápas měli jasně rozjetý na tři body, vedli 5:1, 6:2, všechny trumfy drželi v ruce. Jenže v závěru se nechali převálcovat, nepomohl jim ani gólman Roman Will. „Ukázali jsme charakter,“ pochvaloval si brněnský kouč Modrý.

Přitom favoritovi šlo vše na ruku. Kolikrát za sezonu dá jeden tým dva góly v oslabení? Pardubicím se výjimečný kousek povedl, dvě zaváhání Zacha Osburna trestali Patrik Poulíček a Jan Mandát.

Extraligový lídr ukázal jednoho nadaného „košíkáře“. Šestnáctiletý Vít Macek obdržel jedinečnou šanci díky absencím hvězd Tomáše Hyky a Tomáše Zohorny (čerstvý otec), ve třetí lajně ho usměrňovali Jan Mandát s Patrikem Poulíčkem. Bylo vidět, že mu to bruslí, pohybově nestrádal. Odchovanec Jihlavy a reprezentant U17 hrál jednoduše, nekazil. Slušný debut si mohl dokonce zkrášlit gólem. Přečíslení vzal sebevědomě na sebe, ovšem z křídla trefil Kavanovu výstroj.

Hosté dávali najevo, že nehodlají zopakovat nedělní výpadek z domácího ledu proti stejnému soupeři. Ještě v první třetině otočili výsledek, na Zaťovičovu dorážku z přesilovky reagovali Poulíčkovým brejkem v oslabení a šťastným odrazem od Sedláka.

Domácí klec opět připadla od začátku teenagerovi Janu Kavanovi. Jednička Dominik Furch stále nebyl ani na střídačce, jeho pauza s bolavými třísly už je dlouhá přes šest týdnů. Proto se podle informací deníku Sport poohlíží vedení po dalším gólmanovi. Údajně oťukává situaci kolem prověřeného Slovince Gaspera Krošelje (36), jenž v této sezoně válí za Banskou Bystrici. Nevypadá to, že by se chtěl slovenský klub bývalého člena BK Mladá Boleslav zbavit. Smlouvu tam má však jen do konce ročníku. „Já jsem trenér a pracuju s tím, co mám,“ reagoval nekonkrétně Modrý.

Mladík Kavan vydržel ve hře jen šestatřicet minut. Po Čerešňákově nahození a Sedlákově sóle (obě trefy dělilo dvanáct sekund) měl po šichtě. Pardubický kapitán pak přivítal gólovou dorážkou v přesilovce také Lukeše a dovršil hattrick. To už byli domácí v těžké depresi a minus další bek. „Má díru v noze,“ hlásil doktor, když obhlédl sténajícího Radka Kučeříka. Ten se skácel u mantinelu k ledu, odkud ho museli odvézt na nosítkách. Před ošetřovnu hned spěchala jeho přítelkyně, nakukovala do otevřených dveří. Pak je před ní zavřeli. „On je silný,“ nebála se o obránce, jenž doplnil na marodce jiného řízka Rhetta Hollanda.

Najednou je Brno bez dvou pilířů defenzivy, nejtvrdších článků. Možná i tady to bude chtít posilu. V útoku navíc pořád chybí Vincour a nově i Zbořil.

Diváci během hry vytleskali odchovance Eduarda Šalého, který seděl v hledišti, a když se objevil na kostce, ukázal do kamery bronzovou medaili z nedávného MS juniorů. Ke konci se domácí vzepjali k velké gólové jízdě. „Brno to chtělo daleko víc a bylo po právu odměněno. Mohlo nám dát ještě víc branek, kdyby mělo čas. My jsme to absolutně nezvládli,“ zlobil se Sedlák.

„Domácí chytli vítr do plachet a udělali ze zápasu, který jsme kontrolovali, vyrovnanou partii. Nehráli jsme dobře. Bylo to od nás lajdácké. Jsme rádi za dva body, ale jeden jsme ztratili,“ věděl Varaďa, který obdržel před pátečním derby s hradeckým Mountfieldem hodně námětů k přemýšlení.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:08. Zaťovič, 43:25. Gazda, 49:07. Flek, 51:10. Pospíšil, 52:26. Gazda, 59:08. Gazda Hosté: 14:02. Poulíček, 17:40. Sedlák, 35:08. Čerešňák, 35:20. Sedlák, 38:05. Sedlák, 48:20. Mandát, 60:43. Kaut Sestavy Domácí: Kavan (36. Lukeš) – Osburn, Ščotka (A), Kaňák, Kučeřík, Gazda, Ďaloga, Svoboda – Flek, Cingel, Zaťovič (C) – Kohout, Marcinko (A), Pospíšil – Kratochvíl, Kollár, Kos – Moses, Holík, Okál. Hosté: Will (Klouček) – Čerešňák, Hájek, Košťálek, Kolář, Hrádek, Vála, Bučko – Kaut, Sedlák (C), Paulovič – Radil, Cienciala, R. Kousal (A) – Macek, Poulíček (A), Mandát – Pochobradský, A. Musil, Říčka. Rozhodčí René Hradil, Jan Hribik – Pavel Blažek, Daniel Hynek Stadion Winning Group Arena Návštěva 6445 diváků