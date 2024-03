Zlín povedou Slováci! Na lavičku Beranů míří bývalý střelec Vsetína

Bývalý hokejový útočník a trenér Ján Pardavý by měl od nové sezony vést hokejisty Zlína • profimedia.cz/TASR

Ve zlaté extraligové éře Vsetína sázel s lehkostí góly vedle Jiřího Dopity. Po hráčské kariéře se stal z Jána Pardavého (52) trenér. Jaký, to budou brzy moci posoudit i fanoušci v Česku. Právě bývalý skvělý útočník by měl podle informací iSport.cz vést od příští sezony Zlín! Společně s krajanem Richardem Kapušem, který stojí na střídačce už nyní. Ke změnám by navíc u Beranů mělo dojít v kádru i na postu majitelů.