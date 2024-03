Krenželok z Poruby: Celou sezonu jsme první a k čemu to bylo? K hov**

Nečekaný šok! Hokejisté RT TORAX Poruba, suverénní vítězové základní části Chance ligy s extraligovými ambicemi, padli hned v prvním kole play off. Dukle Jihlava podlehli 1:3 na zápasy (2:3, 6:3, 1:5, 3:5). Deset gólů dostali z přesilovek, šest jich Ostravanům nasázel Tomáš Harkabus. „Každou přesilovku vymetl, to jsem ještě neviděl,“ kroutil nevěřícně hlavou Lukáš Krenželok, kapitán Poruby, v rozhovoru pro klubový web. „Mám nějaký věk, strašně to mrzí, nevím, co na to říct. Celou sezonu jsme první a k čemu to bylo? K hovnu...“

Favorizovaní Ostravané se s bojovnou Jihlavou trápili celou sérii. „Když to řeknu upřímně, přehráli nás,“ hodnotil Krenželok. „Začalo to už tím prvním zápasem u nás, každou přesilovku nám dali gól. Musím sportovně uznat, že nás přehráli. My to chtěli strašně urvat, nepovedlo se.“

Zklamání neskrýval. „Je to špatný, chtěli jsme jít dál, byla prohlášení různá. Měli jsme jít krůček po krůčku a hned se zasekneme na začátku. To je... Strašně to bolí. Nechci být vulgární, ale rok v prdeli.“

Podle zkušeného útočníka mohl být problém i v tom, že si tým za celou sezonu neprošel žádnou krizí. Na špici soutěže byli Ostravané od samého začátku, odskočení od všech soupeřů. Čistou porážku zažili v základní části pouze osmkrát a ukončili ji rekordním ziskem 115 bodů. Pro srovnání, Jihlava jich měla o 43 méně a skóre ze vzájemných zápasů bylo 22:9 pro Porubu.

„Možná jsme měli až moc velký náskok, hráli jsme hodně v klidu,“ hledal příčiny krachu Krenželok. „Jihlava hrála parádně, předvedla týmový výkon a my nebyli schopni reagovat. Celý rok se musíte chystat právě na tuhle část, na play off. To jsme neměli.“

Duklu střelecky táhnul devětadvacetiletý útočník Harkabus. V přesilovkách vymetal z pozice falešného obránce růžky. Včetně předkola se Slavií Praha nasázel ze sedmi zápasů už 11 branek! „Každou přesilovku vymetl, to jsem ještě neviděl,“ uznal Krenželok. „Říkali jsme si to a stejně mu to tam spadlo. To není možné.“

Přes velké zklamání děkoval kapitán Poruby fanouškům. „Celou sezonu byli skvělí, jezdili za námi do Kravař, byli i tady v Pelhřimově. Doma na nás byly skoro tři tisíce lidí, paráda. Je mi strašně líto, že jsme jim to nevrátili.“