Poruba nad propastí. Díro, křičeli na Dolejše v Pelhřimově, kde začínal

Favorizovaný tým RT TORAX Poruba, suverénní vítěz základní části Chance ligy, stojí nad propastí. Ve čtvrtfinále prohrává s Duklou Jihlava 1:2 na zápasy (2:3, 6:3, 1:5) a dnes se bude v Pelhřimově snažit odvracet senzační vyřazení z play off. „Nečekali jsme takový průběh,“ přiznal na rovinu v rozhovoru pro klubový web brankář Daniel Dolejš z Poruby. „Věřili jsme, že jak jsme zvládli těžký druhý zápas doma, tak to zvládneme i venku. Bohužel to zatím nevyšlo.“

Pro devětadvacetiletého gólmana je série s Jihlavou speciální. Rodák z Humpolce začínal v Havlíčkově Brodě a zahrál si i za HC Spartak Pelhřimov, kde teď Dukla hraje své domácí zápasy. Dolejš oblékal dres Pelhřimova v sezonách 2010/11 a 2011/12.

„Samozřejmě mi vzpomínky naskočily, tady to byla moje první zkušenost se seniorským hokejem,“ popisoval Dolejš. „Chytal jsem tady v šestnácti, sedmnácti letech druhou ligu, tohle mě uvedlo do seniorského hokeje, moc rád vzpomínám.“

Že by se v Pelhřimově cítil jako doma? „Pravda je, že rodinka to tady má kousek, jsem rád, že to tak vyšlo, ale jako doma jsem se tu necítil,“ pousmál se. „Furt na mě něco řvali za brankou, že jsem díra a podobně. Tak to nebylo moc příjemné prostředí.“

Daleko víc ho trápí, že se favorizovaná Poruba zatím nemůže proti Jihlavě rozjet. „Jihlava je zkušený play off tým,“ uznává Dolejš. „V základní části jsme s ní hráli parádní zápasy, hodně otevřené, ale teď nás před svoji branku nepustí. A naopak u nás jsou hodně silní, mají teče, dorážky.“

Plán pro čtvrtý zápas je podle zkušeného gólmana jednoduchý: „Dát o branku víc,“ pousmál se. „Ne, musíme nastoupit jako ve třetím zápase, kdy jsme začali parádně a vedli 1:0. Pak ale musíme být silnější v předbrankových prostorech.“