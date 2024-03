Kuťák, Liťák a druhá výhra. Zlín je pod tlakem. Občas jim dojdou síly, všímá si střelec

Tribuny plné žlutomodrých šál, parkoviště v okolí zimáku přecpaná. Že se na něm hraje jen Chance liga? Zlínský fanoušek to moc neřeší. Je play off, čas, kdy vyrazit podpořit Berany. Jenže v sobotu večer měli nakonec otrávený. „To je ostuda,“ ulevil si jeden z diváků při odchodu po porážce 1:5 ve třetím semifinále s Litoměřicemi. Ty vedou v sérii 2:1 na zápasy, čtvrtá partie je na programu v neděli. „Oni mají starší tým. My jsme hodně mladí a snažíme se je ujezdit,“ líčil dvougólový Lukáš Plos.

Skoro šest tisíc příznivců těžce kousalo další neúspěch s týmem, který by měl loňský vítěz Chance ligy a adept na návrat do nejvyšší soutěže porážet. Jenže na Litoměřice to Beranům v tomto ročníku krutě nejde. V základní části projeli všechny čtyři partie. Doma dvakrát 3:4 po nájezdech a venku vždy 1:2. Unikátní shoda.

Na pět proher natáhli sérii při vstupu do semifinále (0:2). Ve druhém duelu však neoblíbeného soka vypráskali 8:1 a na svém stadionu měli potvrdit „brejk“. To se ale nestalo. Sice v úvodu třetí třetiny snížili na rozdíl jedné branky, jenže pak dostali další tři. „Jestliže se nezlepšíme, prohrajeme zase,“ věděl zlínský kapitán Bedřich Köhler. „Chybělo nám play off nasazení,“ uvedl kouč Richard Kapuš.

Hattrick na konci dovršil útočník Filip Kuťák, jenž se trefil do prázdné klece a byl mi také připsán vlastní gól zlínského forvarda Paukka. „Od začátku do konce jsme hráli parádně do obrany,“ pochvaloval si jeho parťák Plos, druhý střelec večera.

Poražení měli úplně jiné pocity. „Asi nám uškodila předchozí vysoká výhra. Hráči si mysleli, že to půjde samo. Chybělo tam srdíčko, nasazení, bojovnost,“ zlobil se Kapuš. Naštvalo ho zbytečné Sedlákovo vyloučení za odhození hokejky či mizerně sehraná početní výhoda. „Tak katastrofálně zahranou přesilovku jsem v tomto týmu dlouho neviděl. Tato facka nám může pomoct, ale vůbec k ní nemuselo dojít,“ poznamenal.

Přerostův výběr zkrátka ví, jak na favorita. Sází na bruslení, pohyb, disciplínu. Věří si, že rivala postupně utahá. „Byť jsou to velcí hokejisté, občas jim dojdou síly. Můžeme se porazit jen my sami hlavou,“ vystihl liberecký odchovanec Plos. „Když se nám daří do obrany, hrajeme skvělý hokej. Musím to zaklepat, zvládáme to. Ještě zbývá udělat dva kroky,“ dodal.

Zlínští čelí rychlostně lépe vybavenému protivníkovi, jehož hráči mají v občance povětšinou pozdější datum narození. Na hbitosti a dynamice na bruslích je to znát. Navíc jsou Litoměřičtí uvolnění, nemají za úkol postoupit do extraligy. Tlak je na druhé straně. „Je to parta mladých kluků, která výborně bruslí a bojuje. Hokej je baví. Člověk je slyší, jak se před kabinou hecují. Mohli jsme je srazit na kolena, ale bohužel se nám to nepovedlo,“ posteskl si Kapuš.

Neprosadil se ani Petr Holík, očekávaná hvězda soutěže. Zkušený centr, zapůjčený z brněnské Komety, neukázal žádný výjimečný moment. Ani v přesilovce, která na něm stojí. „Pořád je to Pan hokejista. Hodně to hrají přes něj. Víme, že dokáže vymyslet gólové přihrávky,“ upozornil devatenáctiletý Plos.

Domácím nejezdily nohy, čekalo se, že do toho šlápnou víc. Vůbec nevyužili psychickou výhodu po semletí soka v předchozím střetu. V loňské vyřazovací části doma neprohráli ani jednou, teď obdrželi od „Liťáku“ tvrdý direkt. „Nešlo nám to,“ přiznal mazák Köhler. „Na to, že hrály Litoměřice venku, toho měly zbytečně moc. Hlavně mi přišlo, že se na to ani moc nenadřely. Šance dostávaly zadarmo. Na něco jsme čekali a nevím na co. Určitě jsme zaostávali v úsilí. Byli jsme takoví zvadlí. V play off by mělo být větší nasazení,“ připustil.

Zlín už si bez ohledu na výsledek této sezony chystá mužstvo na příští. Jak už isport.cz. informoval, na střídačku by se měl vedle Kapuše postavit jeho krajan Ján Pardavý, bývalý skvělý útočník a asistent u slovenské reprezentace. Aktuálně šéfuje trio Jan Srdínko, Kapuš a Zdeněk Sedlák.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:05. Harkabus, 06:15. Harkabus, 41:19. Štefančík Hosté: 00:29. Teper, 11:33. Bērziņš, 28:41. Zabusovs, 56:27. Rob Sestavy Domácí: A. Beran (Maláč) – Kočí, Bilčík, Ozols, Dvořák, Koštoval, Dundáček – Cachnín, R. Toman, Čachotský (C) – Štefančík, T. Havránek, Harkabus (A) – Jelínek, Menšík, Rauš – V. Brož, Pořízek, Chvátal. Hosté: Žukov (Romančík) – Š. Jenáček, Smetana (A), Teper, Staněk, Larsen, Ondračka, Hryciow – Rob (A), Matějček, Klhůfek – Hrňa (C), Dědek, Holec – Š. Bláha, Kern, Hořanský – Zabusovs, Bērziņš, Machala. Rozhodčí Tomáš Horák, Zbyněk Kubičík – Milan Jindra, Roman Komínek Stadion Zimní stadion Pelhřimov